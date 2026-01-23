3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية حاسمة لمواجهة الفكر المتطرف

نشاط الرئيس الأسبوعي

شهد الأسبوع الرئاسي صدور عددا من القرارات والتوجيهات، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

ملفات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عددٍ من ملفات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، خاصة ما يتعلق بالجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومركز إقليمي لتداول الغاز، وتطورات موقف أنشطة المسح السيزمي بحرًا وجوًا، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، بما في ذلك خطة تنويع مصادر إمدادات الغاز، والحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف، بهدف جعل مصر من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في هذا المجال.

تأمين احتياجات مصر من الغاز

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول جهود الحكومة والتنسيق بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات مصر من الغاز، خاصة لصيف العام الجاري ٢٠٢٦.

كما تابع الرئيس خلال الاجتماع التطورات المتعلقة بقطاع التعدين في مصر، وحجم الاحتياطي الجيولوجي، ومؤشرات الاستثمار في هذا القطاع الهام، حيث أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن مصر ستطلق خلال الربع الأول من العام الجاري أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عامًا، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية، وبناء قاعدة بيانات ضخمة لجذب الاستثمارات التعدينية العربية والعالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المهندس كريم بدوي استعرض خلال الاجتماع أيضًا تقريرًا حول مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي انعقد بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، حيث سلط الوزير خلاله الضوء على الإصلاحات التشريعية الشاملة التي نفذتها الدولة لجذب المستثمرين، وتطبيق نماذج تنافسية عالمية لاستغلال خام الذهب والمعادن المختلفة، كما تم استعراض حزمة الحوافز الجديدة الموجهة لشركات الاستكشاف العالمية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، استنادًا إلى الطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر والبنية التحتية المتكاملة.

سداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر

ووجّه الرئيس بضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مع توفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.

كما أكد الرئيس على ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، مشددًا على أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.

بيان بحركة الملاحة في قناة السويس

كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على بيان بـ حركة الملاحة في قناة السويس، حيث أشار الفريق/ أسامة ربيع إلى أن قناة السويس شهدت خلال عام 2025، وتحديدًا في النصف الثاني من العام، تحسنًا نسبيًا وبداية تعافٍ جزئي لحركة الملاحة، في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية وتعزيز الموقف التنافسي للممر المائي مع إنهاء تطوير القطاع الجنوبي.

كما أوضح رئيس هيئة قناة السويس أن النصف الثاني من العام شهد أيضًا العودة التدريجية لسفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا نحو بدء عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر، مؤكدًا في الوقت ذاته التوقعات بتحسّن إيرادات قناة السويس بصورة أكبر خلال النصف الثاني من عام 2026 مع عودة حركة بعض الخطوط الملاحية إلى مستوياتها الطبيعية بنهاية العام.

جهود توطين الصناعة البحرية

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، للوقوف على معدلات الإنجاز والجداول الزمنية للتنفيذ، ضمن جهود توطين الصناعة البحرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أشار الفريق أسامة ربيع في هذا الصدد إلى مستجدات أعمال بناء 12 سفينة صيد أعالي بحار، وكذلك الانتهاء من أعمال بناء 6 قاطرات بحرية ضمن سلسلة تضم 10 قاطرات بحرية من طراز "عزم" بقوة شد 90 طنًا، علاوة على استكمال أعمال بناء (10) قاطرات بحرية أخرى بقوة شد 80 طنًا بترسانات هيئة قناة السويس.

كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس كذلك الموقف التنفيذي الخاص بقيام هيئة قناة السويس بالانتهاء من بناء عدد (10) أتوبيس نهري، بالإضافة إلى خطط شراء وتطوير أسطول الكراكات لتعزيز قدرات هيئة قناة السويس.

تحديث أسطول الصيد المصري

وذكر المُتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد، في هذا السياق، ضرورة المُشاركة الفعالة في تلبية احتياجات المواني المصرية من القاطرات البحرية والوحدات البحرية المختلفة بأسطول الهيئة، علاوة على تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري.

كما وجه الرئيس بمُواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية، بهدف الاستمرار في أدائها المتميز، المشهود له عالميًا بالكفاءة والقدرة، وذلك في ضوء مكانتها المتفردة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية.

الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا

كما نشرت الجريدة الرسمية، 3 قرارات جمهورية كالتالي:

1- قرار جمهوري بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا، ونص في مادته الأولى على: تنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم "الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا " تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها العاصمة الجديدة".

2- القرار رقم 23 لسنة 2026 على “إستبدال بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقـم ١٥٣ لـسنة ٢٠٠١، بالنص الآتى: يشكل مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة برئاسة وزير الزراعة واستـصلاح الأراضـى، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويكون للمركز مدير يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع، ويتولى مدير المركز إدارته وتصريف شئونه وتمثيله أمام القضاء وفي صلته بالغير، ويكون لمدير المركز نائب لمعاونته في مباشر ة اختصاصاته، ويـصدر بتعيـين النائب وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الـوزراء بنـاءً علـى ترشـيح وزير الدفاع”.

أراضـي المنـاطق الاسـتراتيجية

3- القرار الجمهوري رقم 26 لسنة 2026، بشأن استنزال المساحتان المبينتان فيمـا بعـد مـن أراضـي المنـاطق الاسـتراتيجية ذات الأهمية العسكرية المخصصة للقوات المسلحة بموجب قرار رئـيس الجمهوريـة رقم ١٧ لسنة ۲۰۲۳.

وتخصص المساحتين لصالح صندوق تحيا مصر لاستخدامهما كامتداد للمدينة المتطورة للإنتاج الإعلامي المخصصة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸۳ لسنة ۲۰۲٥، وذلك على النحو الآتي:

قطعة أرض بمساحة ٤٢١٨,٠٥ فـدان تقريبًا تعـادل ١٧٧١٩٣١٨م٢ ناحيـة محافظة الجيزة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).

وقطعة أرض بمساحة ٢٧٢,٧٦ فدان تقريبًا تعادل ۱۱٤٥٨٠٥م٢ ناحيـة محافظـة الجيزة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب)".

السيسي يستقبل الوزراء ومفتي الدول، ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية

كما استقبل الرئيس السيسي، الوزراء ومفتي الدول، ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية، إلى جانب نخبة من العلماء المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي تستضيفه مصر يومي ١٩ و٢٠ يناير ٢٠٢٦، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد نبوي مخلوف الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

مواجهة الفكر المتطرف

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ألقى كلمة في مستهل اللقاء، رحّب خلالها بالحضور، معربًا عن تمنياته بنجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه، عبر صياغة استراتيجيات موحدة لمواجهة الفكر المتطرف، ومناقشة دور المؤسسات الدينية في تعزيز استقرار المجتمعات، فضلًا عن بحث سبل توظيف الوسائل الرقمية في خدمة الدعوة الحديثة.

وأضاف الرئيس أن انعقاد المؤتمر في هذه اللحظة الفارقة يجسد جسرًا بين القيم الإسلامية الراسخة في العمل وآفاق المستقبل الرقمي، ليؤكد أن الإسلام دين حيّ، لا ينفصل عن واقع الحياة ولا عن تطورات العصر.

وشدد الرئيس على أن بناء الأوطان لا يتحقق إلا ببناء الإنسان؛ ومن هنا جعلت الدولة المصرية الاستثمار في الإنسان نهجًا أساسيًا، تعدّ من خلاله جيلًا واعيًا مستنيرًا، قادرًا على مواجهة تحديات العصر، ومؤهلًا للمساهمة في مسيرة البناء والتنمية، وفق رؤية واضحة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات.

رؤية الدولة المصرية للخطاب الديني

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسي أكد في كلمته أن رؤية الدولة المصرية للخطاب الديني ودوره في بناء الدولة والإنسان تقوم على أسس راسخة، تشمل إنقاذ الدين من أن يكون ساحة صراع أو جدل أو إساءة، أو أن تختطفه تيارات التطرف فتحوله إلى إرهاب وعنف ودماء وخراب يؤدي إلى الإلحاد.

كما شدد الرئيس على أهمية اضطلاع العلماء بدورهم في مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية، مع التركيز على ضرورة هذه المواجهة في فضاء الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، والارتقاء بالخطاب الديني ليحقق غايته في العمران والبناء والأمان وصون الأوطان وبناء الإنسان.

وأكد الرئيس كذلك على حتمية العناية بالدعاة من حيث الاختيار والتدريب والمتابعة، وتوفير المظهر اللائق والمستوى المعيشي الكريم، وإرساء ثقافة واسعة للداعية، فضلًا عن الاهتمام بالمساجد لتكون مؤسسات دينية وتربوية وخدمية متكاملة.

وفي ختام كلمته، شدد الرئيس على ضرورة صياغة خطاب ديني واعٍ وشامل، يواجه التطرف والإرهاب، ويحافظ على الأوطان، ويحقق العمران.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أجرى حوارًا تفاعليًا مع المشاركين، جرى خلاله التأكيد على أهمية إعلاء الفكر الوسطي ومكافحة التطرف والإرهاب، وضرورة مواصلة السعي للارتقاء بمكانة العالم الإسلامي ووضعه في الموقع الذي يستحقه، مع الاهتمام بالعلماء وتأهيلهم، وترسيخ الفهم الحقيقي للإسلام على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول الإسلامية، والتأكيد على الدور الرائد والمكانة المرموقة التي تحظى بها مصر والأزهر الشريف في العالمين العربي والإسلامي.

