موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول نظيره بورنموث غدا السبت 24 من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل الريدز ضيفا أمام نظيره بورنموث في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وكان ليفربول بقيادة آرني سلوت، التقى نظيره مارسيليا ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتألق ليفربول أمام مارسيليا وحقق الفوز بثلاثية دون رد ليضع قدمًا في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعاد النجم الدولي المصري محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي للفريق لأول مرة منذ فترة طويلة، وتعتبر هذه أول مباراة له بعد عودته من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكان النجم الفرنسي السابق تييري هنري، أكد أن غياب محمد صلاح كان له تأثير مباشر على نتائج ليفربول خلال الفترة الأخيرة، بسبب تواجد النجم المصري مع الفراعنة في أمم أفريقيا.

وأضاف هنري في تصريحات نقلتها منصة Tribuna، أن بعض تعادلات ليفربول كان من الممكن أن تتحول إلى انتصارات حال وجود محمد صلاح داخل الملعب.

وأضاف: “بعض التعادلات التي حققها الفريق بعد غياب صلاح، ربما كانت ستتحول إلى انتصارات لو كان موجودًا”.

