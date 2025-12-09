18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، تنطلق اليوم وعلى مدار يومي الثلاثاء والأربعاء مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

مواعيد الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

كيرات ضد أولمبياكوس - 5:30 مساءً - ملعب ألماتي المركزي

بايرن ميونخ ضد سبورتنج لشبونة - 7:45 مساءً - ملعب أليانز أرينا

أتالانتا ضد تشيلسي - 10 مساءً - ملعب بيرجامو

موناكو ضد جلطة سراي - 10 مساءً - ملعب لويس الثاني

سانت جيلواز ضد مارسيليا - 10 مساءً - ملعب جوزيف مارين

أيندهوفن ضد أتلتيكو مدريد - 10 مساءً - ملعب فيليبس ستاديون

برشلونة ضد فرانكفورت - 10 مساءً - ملعب سبوتيفاي كامب نو

توتنهام ضد سلافيا براج - 10 مساءً - ملعب توتنهام

إنتر ضد ليفربول - 10 مساءً - ملعب جيوزيبي مياتزا

الأربعاء 10 ديسمبر 2025

فياريال ضد كوبنهاجن - 7:45 مساءً - ملعب لا سيراميكا

كاراباج ضد أياكس - 7:45 مساءً - ملعب أزيرسون أرينا

باير ليفركوزن ضد نيوكاسل - 10 مساءً - ملعب باي أرينا

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي - 10 مساءً - ملعب سانتياجو برنابيو

بنفيكا ضد نابولي - 10 مساءً - ملعب إستاديو دا لوزا

كلوب بروج ضد آرسنال - 10 مساءً - ملعب جان بريديل

أتلتيك بيلباو ضد باريس سان جيرمان - 10 مساءً - ملعب سان ماميس

يوفنتوس ضد بافوس - 10 مساءً - ملعب أليانز ستاديوم

بوروسيا دورتموند ضد بودو جليمت - 10 مساءً - ملعب سيجنال إيدونا بارك

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

