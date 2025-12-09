برونو فيرنانديز يجاور محمد صلاح في قائمة استثنائية بالبريميرليج

18 حجم الخط

لعب البرتغالي برونو فيرنانديز دورًا رئيسيًّا في انتصار مانشستر يونايتد خارج الديار على حساب وولفرهامبتون (4-1)، مساء الإثنين، في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدولي البرتغالي سجل هدفين، وصنع آخر لزميله ماسون ماونت، ليمنح اليونايتد رفقة زملائه، فرصة التقدم للمركز السادس والاقتراب من مربع الكبار.

فيرنانديز يدخل قائمة استثنائية في البريميرليج

وكشفت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، عن دخول فيرنانديز قائمة استثنائية في البريميرليج تضم لاعبين أمثال سيسك فابريجاس ومحمد صلاح، بعدما بات خامس لاعب يصنع هدفا على الأقل في 5 مباريات متتالية خارج القواعد.



وشهدت المباريات الخمس الأخيرة لليونايتد خارج الأرض، تقديم فيرنانديز 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

على الجانب الآخر، واصل وولفرهامبتون نتائجه الكارثية هذا الموسم، بدون تذوق طعم الانتصار حتى الآن، مما أدى لاحتلاله مؤخرة الجدول بنقطتين فقط.

وحسبما ذكرت "سكواكا"، فإنه للمرة الأولى منذ فبراير 1982، يتعرض الذئاب للخسارة في 8 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تسجيل وولفرهامبتون أول أهدافه منذ مواجهة بيرنلي في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يفشل الفريق في هز شباك منافسيه على مدار 5 جولات متتالية.

وفاز مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز بالدقيقتين 25 و82، ومبيومو بالدقيقة 51، وماونت بالدقيقة 62.

فيما جاء هدف وولفرهامبتون الوحيد عن طريق بيليجارد بالدقيقة 45 +2.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلي 25 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند نقطتين في المركز الأخير في جدول البريميرليج.

