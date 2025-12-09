الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برونو فيرنانديز يجاور محمد صلاح في قائمة استثنائية بالبريميرليج

برونو فيرنانديز ومحمد
برونو فيرنانديز ومحمد صلاح، فيتو
18 حجم الخط

لعب البرتغالي برونو فيرنانديز دورًا رئيسيًّا في انتصار مانشستر يونايتد خارج الديار على حساب وولفرهامبتون (4-1)، مساء الإثنين، في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدولي البرتغالي سجل هدفين، وصنع آخر لزميله ماسون ماونت، ليمنح اليونايتد رفقة زملائه، فرصة التقدم للمركز السادس والاقتراب من مربع الكبار.

 

فيرنانديز يدخل قائمة استثنائية في البريميرليج

وكشفت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، عن دخول فيرنانديز قائمة استثنائية في البريميرليج تضم لاعبين أمثال سيسك فابريجاس ومحمد صلاح، بعدما بات خامس لاعب يصنع هدفا على الأقل في 5 مباريات متتالية خارج القواعد.


وشهدت المباريات الخمس الأخيرة لليونايتد خارج الأرض، تقديم فيرنانديز 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

على الجانب الآخر، واصل وولفرهامبتون نتائجه الكارثية هذا الموسم، بدون تذوق طعم الانتصار حتى الآن، مما أدى لاحتلاله مؤخرة الجدول بنقطتين فقط.

وحسبما ذكرت "سكواكا"، فإنه للمرة الأولى منذ فبراير 1982، يتعرض الذئاب للخسارة في 8 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تسجيل وولفرهامبتون أول أهدافه منذ مواجهة بيرنلي في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يفشل الفريق في هز شباك منافسيه على مدار 5 جولات متتالية.

 

وفاز مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

جاءت أهداف مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز بالدقيقتين 25 و82، ومبيومو بالدقيقة 51، وماونت بالدقيقة 62.

فيما جاء هدف وولفرهامبتون الوحيد عن طريق بيليجارد بالدقيقة 45 +2.

 

وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلي 25 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند نقطتين في المركز الأخير في جدول البريميرليج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد وولفرهامبتون الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز البرتغالي برونو فيرنانديز البريميرليج فابريجاس محمد صلاح

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يسحق وولفرهامبتون 4-1 في الدوري الإنجليزي

كواليس مكالمة حسام حسن مع محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول

ترتيب فرق الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وفوز مان سيتي وخسارة آرسنال

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتخطى بيرنلي بثنائية

الأكثر قراءة

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مانشستر يونايتد يسحق وولفرهامبتون 4-1 في الدوري الإنجليزي

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق

الأرصاد: هذه المناطق ستعيش مع ليلة مطيرة

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

استدعاء مجري التحريات بواقعة طالب اعتدى على زميله داخل مدرسة بالتجمع

صرخات خلف الأبواب المغلقة، 4 قصص لقتل الزوجات في المنوفية

الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads