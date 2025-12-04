أحمد الجفالي يتقدم بشكوى رسمية لفسخ تعاقده مع نادي الزمالك

الخميس 04 ديسمبر 2025
أكد مصدر مقرب من اللاعب أحمد الجفالي أن الأخير قرر التقدم بشكوى رسمية لفسخ تعاقده مع نادي الزمالك، في خطوة أثارت جدلًا كبيرًا داخل النادي خلال الساعات الماضية.

وتأتي هذه الشكوى بعد شعور اللاعب بعدم الاستقرار وتأخر بعض المستحقات المالية، ما دفعه للتحرك لحفظ حقوقه.

خلافات مالية تدفع اللاعب للتحرك القانوني

وبحسب المصدر، حاول الجفالي حل الأزمة بشكل ودي مع الإدارة، لكنه لم يتلقَ ردًا حاسمًا، ما جعله يقرر اللجوء إلى القنوات الرسمية وتقديم شكوى لاتحاد الكرة ولجنة شئون اللاعبين لتوثيق موقفه وضمان حقوقه المالية والقانونية.

إدارة الزمالك تدرس الأزمة وتبحث عن حلول

على الجانب الآخر، أكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تتابع ملف الجفالي باهتمام كبير، وتسعى لاحتواء الأزمة سريعًا، خصوصًا أن النادي يمر بمرحلة حساسة تحتاج إلى الحفاظ على استقرار الفريق وعدم خسارة أي لاعب.

سيناريوهات مستقبل الجفالي داخل الزمالك

وتشير التوقعات إلى أن الأيام المقبلة قد تحمل انفراجة في الأزمة، سواء عبر حل ودي بين الطرفين أو المضي في المسار القانوني حتى النهاية، ليبقى مستقبل الجفالي داخل الزمالك معلقًا بمدى استجابة الإدارة وسرعة التحرك لإنهاء الخلاف.

