نجم الزمالك السابق: النادي مر بظروف أصعب من الآن وعبد الشافي مكنش معاه فلوس البنزين

أشار إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق إلى أن النادي مر بظروف أكبر من ذلك خلال الفترة الماضية، ويجب على الجميع دعم الأبيض في أزمته.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات عبر "راديو صوت الزمالك": "الزمالك يمر بظروف صعبة، ولكن كان هناك ظروف أصعب في الماضي".

وتابع: "الفترة الحالية تحتاج لجميع من في الزمالك، ودعم الكل وليس المجلس فقط، الداعمين واللاعبين القدامى والمحبين والجماهير، والمجلس".

وأكمل: "كان هناك فترة ماضية أصعب بكثير من الفترة الحالية، وذات مرة لم نر عبد الشافي لمدة يومين في المران وعندما تواصلنا معه قال لنا "مش معايا فلوس أجيب بنزين للعربية".. وهو عاشق للزمالك ومحب وعاد من الاعتزال من أجل الأبيض".

وذكر: "عبد الشافي كان يوقع على بياض، وفي مرة وقع على عقد وقال للمسئولين في الزمالك ده كتير، وشيفو لن يأتي مثله في الزمالك".

واختتم: "يجب على اللاعبين بدل التحذير الصبر من أجل الزمالك، وسوف تحصل على مستحقاتك بشكل كامل، والآن نسمع عن وجود دعم من الجميع، وسيكون هناك حلول إن شاء الله".

