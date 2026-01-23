الجمعة 23 يناير 2026
أخبار مصر

ننشر نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالقاهرة

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الابتدائي، فيتو
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتائج الصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2025-2026  وذلك على الموقع الرسمي للمديرية.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا
 

مدير تعليم القاهرة تتفقد كنترولات تصحيح امتحانات الإعدادية وتؤكد: لا مجال للخطأ

مدير تعليم الإسكندرية يشدد على الدقة في تصحيح الشهادة الإعدادية والاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثاني


نتائج سنوات النقل بالقاهرة

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الاتصال على التليفون الأرضى: 09000100 / 09000111، أو المحمول: 5757 أو المحادثة الآلية (Chatbot) الموجودة يمين الصفحة.

ويتم  سداد رسوم الاستعلام عن طريق كود فورى الذى سيظهر لك من خلال أي منفذ فورى أو تطبيق my fawry أو الدفع من خلال البطاقة الائتمانية.

 

وأكدت مديرية تعليم القاهرة أنه لا يتم إرسال النتيجة في رسالة قصيرة على المحمول وإنما تظهر على نفس الصفحة.

وبعد الدفع يتم الرجوع مرة أخرى لنفس الصفحة الحالية والضغط على " استلام النتيجة بعد الدفع " لكي تظهر لك النتيجة.

في حالة ظهور رسالة الرجوع للمدرسة فهذا يعني أن نتيجة الطالب محجوبة من مدرسته ويجب التوجه لها للاستعلام عن السبب.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالقاهرة

وسوف تكون النتائج متاحة لجميع الطلاب بالمدارس بداية من صباح غد السبت الموافق ٢٠٢٦/١/٢٤.

 

الجريدة الرسمية