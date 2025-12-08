الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق

الطقس اليوم، فيتو
الطقس اليوم، فيتو
18 حجم الخط

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن المحافظات التى تقع تحت تأثير السحب الممطرة متفاوتة الشدة تكون  متوسطة تغزر أحيانا "مطروح، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد "

مياه الفيوم تنشر معداتها بالقري والمدن لمواجهة الطقس السيئ

مياه القناة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الطقس السيئ


وقد يصاحبها ضربات البرق والرعد على بعض المناطق.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، وطقس اليوم  خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  آخر الليل  ، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم الاثنين هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم الاثنين

مواد متعلقة

الأرصاد: تقدم السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على الوجه البحرى والصعيد

انخفاض درجات الحرارة "عرض مستمر".. سقوط أمطار غزيرة ورعدية على هذه المحافظات.. ارتفاع الأمواج لـ 3 أمتار بسواحل البحر المتوسط.. وتحذير من ضربات البرق وحبات البرد

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

غزيرة ورعدية على هذه المدن، أماكن سقوط الأمطار اليوم

الأرصاد تحذر من طقس اليوم، حبات برد وبرق وسحب رعدية

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

الأكثر قراءة

الدفع بفرق الاستجابة السريعة، استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ بعد هطول الأمطار

سعر الذهب في قطر اليوم الإثنين 2025.12.8

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

قرار جديد من النيابة فى حادث مصرع 4 مستشارين بالمنيا

سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من القاهرة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى وجوب الدية أو الكفارة في الإجهاض؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بتحقيق نجاح والوصول إلى مكانة مرموقة

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads