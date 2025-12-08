الإثنين 08 ديسمبر 2025
بعد نظام الباركود، تطبيق جديد لتسجيل درجات الطلاب بمدارس المنوفية

الطلاب بمدارس المنوفية
الطلاب بمدارس المنوفية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عن تدشين تطبيق إلكتروني متكامل يتيح للمعلمين تسجيل درجات الطلاب بسهولة عبر الهاتف المحمول، مع إمكانية عرض السجل كاملًا من خلال جهاز الكمبيوتر الرئيسي داخل المدرسة، بما يضمن حفظ البيانات وإتاحة طباعتها دون الحاجة لأي سجلات ورقية.

 

ويُعد هذا التطبيق من الأدوات الحديثة التي تسعى المديرية من خلالها إلى تطوير أساليب التقويم والمتابعة، وتخفيف الأعباء عن المعلمين، إضافة إلى ضمان دقة حفظ الدرجات وسهولة الرجوع إليها في أي وقت.

رسائل فورية لأولياء الأمور ونظام باركود للغياب

وكانت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، دشنت مع بداية العام الدراسى الحالى، نظام الباركود الإلكتروني لتسجيل حضور وغياب الطلاب، والذي بدأ تطبيقه هذا العام في 10 مدارس بنطاق المحافظة، كمرحلة أولى.

 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن المنظومة تقوم بتسجيل حضور وغياب الطلاب إلكترونيًا، مع إرسال رسالة فورية لولي الأمر فور تسجيل حضور أو غياب الطالب، مؤكدًا أن المنوفية هي أول محافظة تطبق هذه التجربة على مستوى الجمهورية.

تعميم نظام الباركود بمدارس المنوفية

وأضاف وكيل تعليم المنوفية أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل المدارس، والمتابعة الدقيقة لحضور الطلاب، مشيرًا إلى أنه في حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على باقي المدارس في مختلف مراكز المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم بما يخدم مصلحة الطالب وولي الأمر، ويرفع كفاءة الأداء في المدارس.

