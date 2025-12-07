والدة المقتولة على يد زوجها بالمنوفية: محدش يقول عليه مجنون عايزاه يتعدم (فيديو)

18 حجم الخط

تعيش أسرة الشابة كريمة، ضحية جريمة القتل على يد زوجها التي هزّت قرية ميت بيره التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حالة من الصدمة والانهيار، خاصة والدتها التي لم تتمالك دموعها أمام مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، خلال لحظات خروج جثمان ابنتها بعد انتهاء الفحص الطبي الشرعي.

اتصال مفاجئ

وقالت والدة كريمة في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إنها فوجئت صباح اليوم باتصال يخبرها بوفاة نجلتها على يد زوجها، موضحة أن ابنتها تزوجت منذ 4 أشهر وكانت حاملًا في الشهر الثاني، ولم تُخبرها بأي خلافات زوجية من قبل، رغم أنها اشتكت مرتين فقط من سوء معاملته قبل وقوع الجريمة.

وأضافت والدة الضحية وهي في حالة انهيار تام: إنها تطالب بحق ابنتها كاملًا، مؤكدة: "عايزة حق بنتي.. يتعدم في أسرع وقت، هو كان عاقل وفي كامل قواه، وماكانش بيتعاطى مخدرات".

خروج جثمان الزوجة من المشرحة

وخرج قبل قليل جثمان المجني عليها خرج قبل قليل من مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، عقب الانتهاء من الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، ويتم حاليًا نقل الجثمان إلى مسقط رأس الأسرة بمحافظة القليوبية؛ استعدادًا لدفنها بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد.

مصرع زوجة على يد زوجها بالمنوفية

وكان اللواء مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بمقتل كريمة ص. ع، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية ميت بره، وذلك عقب الاعتداء عليها من قبل زوجها بعد 4 أشهر فقط من الزواج، مما أسفر عن وفاتها هي وجنينها.

وعلى الفور، تمكنت وحدة مباحث قويسنا من ضبط الزوج المتهم والتحفظ عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتم نقل الجثة أولًا إلى مستشفى قويسنا المركزي، قبل أن تقرر النيابة العامة تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لإجراء التشريح اللازم وبيان الأسباب التفصيلية للوفاة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.