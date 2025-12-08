بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة المتهم الأول، استدراج شخص وقطع عضو حساس بالمنوفية

18 حجم الخط

كشف مصدر أمني سبب استدراج شخص وقطع عضوه الحساس بإحدى قرى مركز قويسنا في محافظة المنوفية، لافتا إلى أن ذلك بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة أحد المتهمين.

إلقاء القبض على المتهمين بقطع العضو الذكرى لشخص بالمنوفية

وألقت وحدة مباحث مركز قويسنا بمديرية أمن المنوفية القبض على زوج وزوجته وشقيقها بقرية ميت القصري، لاتهامهم بالاعتداء على شخص وبتر العضو الذكري له، بعد اتهامه بإقامة علاقة غير شرعية مع الزوجة.

خطة لاستدراج الضحية

وكشفت التحريات أن الزوج اتفق مع شقيق زوجته على تنفيذ خطة لاستدراج المجني عليه، بمساعدة الزوجة، ونفذوا اعتدائهم عليه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

