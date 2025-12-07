الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

مران الزمالك
مران الزمالك
18 حجم الخط

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الأحد، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباراة المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية خفيفة، وفقرة خاصة بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق مباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنقل مباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية على شبكة قنوات اون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الرابطة.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك   الثلاثاء 9 ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × حرس الحدود   السبت 20 ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة   الخميس 25  ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك   الخميس 1 يناير 2026  الساعة 5:00  ستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد   الأحد 11 يناير 2026  الساعة 8:00   ستاد المقاولون العرب.

الزمالك
الزمالك

المصري × الزمالك   الخميس 15 يناير 2026  الساعة 8:00   ستاد  الجيش ببرج العرب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استانف تدريباته مساء أمس الخميس على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك مران الزمالك مباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية

مواد متعلقة

كأس العرب، تونس تتقدم على قطر في الشوط الأول بهدف بن رمضان

من صناعة الجزيري، بن رمضان يسجل هدف تونس الأول في مرمى قطر (فيديو)

حسام حسن: هدفي الظهور بصورة أفضل في كأس العالم 2026 عن المناسبات الماضية

نجما الأهلي والزمالك أساسيان، التشكيل الرسمي لمباراة قطر وتونس في كأس العرب

برايتون يخطف تعادلا مثيرا من وست هام 1-1 في الدوري الإنجليزي

محمود بسيوني يدير مباراة أهلي طرابلس و"بنغازي" في كأس السوبر الليبي

كمال درويش يهاجم شيكابالا: معندكش خبرة إدارية عشان تتكلم على مجلس الزمالك

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

كأس العرب، تونس تتقدم على قطر في الشوط الأول بهدف بن رمضان

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

كأس العرب، شوط أول سلبي بين فلسطين وسوريا

كريستال بالاس يفوز على فولهام 2-1 ويقتحم المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

الدوري الإيطالي، لاتسيو وبولونيا يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

خدمات

المزيد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل الإمامة في الصلاة، وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟ الإفتاء تجيب

ما حكم عقوق الوالدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

لدي ذهب وبلغ النصاب ولا أخرج الزكاة هل عليّ ذنب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads