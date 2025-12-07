تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

18 حجم الخط

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الأحد، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباراة المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية خفيفة، وفقرة خاصة بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق مباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنقل مباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية على شبكة قنوات اون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الرابطة.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × حرس الحدود السبت 20 ديسمبر الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة الخميس 25 ديسمبر الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك الخميس 1 يناير 2026 الساعة 5:00 ستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد الأحد 11 يناير 2026 الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.

الزمالك

المصري × الزمالك الخميس 15 يناير 2026 الساعة 8:00 ستاد الجيش ببرج العرب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استانف تدريباته مساء أمس الخميس على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

