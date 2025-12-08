الدوري الإيطالي، تورينو يتقدم 2-1 أمام ميلان بالشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة تورينو أمام ضيفه إي سي ميلان بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

تقدم تورينو بهدف أول عن طريق نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 10، وعزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 17 عن طريق دوفان زاباتا، قبل أن يضيق ميلان الفارق ويسجل هدفه الأول في الدقيقة 25 عن طريق أدريان رابيو.



أعلن ماركو باروني المدير الفني لفريق إيه سي ميلان تشكيلة فريقه لمواجهة تورينو، وجاء على النحو التالي:

تشكيل ميلان أمام تورينو

ودخل فريق إي سي ميلان مباراته أمام تورينو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايك مينيان.

الدفاع: فيكايو توموري - ماثيو جابيا - ستراهينيا بافلوفيتش - ديفيد بارتيساغي.

الوسط: أليكسيس ساليمايكيرس - روبن لوفتوس شيك - لوكا مودريتش - أدريان رابيو.

الهجوم: كريستوفر نكونكو - رافائيل لياو.

نابولي يفوز على يوفنتوس ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي

وحقق نابولي فوزًا مهمًا على حساب ضيفه يوفنتوس بنتيجة 2-1 مساء أمس الأحد في قمة مثيرة أقيمت ضمن الجولة الرابعة عشرة للدوري الإيطالي.

ولعب النجم الدنماركي راسموس هويلاند دور البطولة في انتصار نابولي بعد أن سجل هدف التقدم بعد مرور 7 دقائق فقط، وتعادل التركي كينان يلديز لصالح يوفنتوس في الدقيقة 59 ولكن اللاعب هويلاند أعاد نابولي للتقدم في الدقيقة 78.

واعتلى نابولي الصدارة بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي بعد أن رفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد يوفنتوس بقيادة مديره الفني لوتشيانو سباليتي عند 23 نقطة في المركز السابع.

وكان روما قد تلقى الهزيمة أمام مضيفه كالياري بهدف نظيف مساء أمس الأحد بينما فاز كريمونينزي على حساب ضيفه ليتشي بنتيجة 2-0 بينما تعادل لاتسيو مع بولونيا بنتيجة 1-1.

