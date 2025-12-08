الحجز على حسابات حسن شاكوش بالبنوك لصالح طليقته ريم طارق

18 حجم الخط

نفذت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات الحجز على جميع الحسابات البنكية لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر لصالح طليقته ريم طارق.

حيث كشف المحامي ياسر قنطوش، دفاع ريم طارق طليقة حسن شاكوش، تفاصيل إجراءات الحجز على حسابات وأملاك مغني المهرجانات حسن شاكوش، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر لصالح موكلته.



وأكد قنطوش أن ريم طارق استلمت الصيغة التنفيذية للحكم النهائي والذي يلزم حسن شاكوش دفع مبلغ مالي كنفقة متعة وعدة، مشيرًا إلى أن الحجز يطال الأموال في البنوك والعقارات المنقولة أو الثابتة.

وأوضح قنطوش أن هذه الخطوة تأتي بعد حكم محكمة الأسرة الذي أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن، بإلزام شاكوش بالسداد.

إلزام حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع 960 ألف جنيه

وكانت محكمة الأسرة بأكتوبر أودعت أسباب حكمها في إلزام حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع 960 ألف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المدعية حضرت بشخصها إلى المحكمة وقدمت حافظة مستندات احتوت على صورة من شهادة زواجها وما يفيد طلاقها بعد 4 أشهر فقط من الزواج وتستحق عليه نفقة متعة.

وأضافت أنه لما تقدم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لشهادة الطلاق، وأن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه وطلقت منه غيابيا وكان في إيقاع ذلك الطلاق من المدعى عليه قرينة على أنه هو المتسبب في هذا الطلاق الذي تطمئن معه المحكمة ومن ثم تستحق متعتها ولذلك حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 960 ألف جنيه فقط لا غير وألزمته المصاريف وأتعاب المحاماة.

