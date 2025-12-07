اصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق شبرا بنها الحر

18 حجم الخط

أُصيب أربعة أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكي، اليوم الأحد، بطريق شبرا بنها الحر بنطاق القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم وقع اليوم بطريق شبرا بنها الحر

وتبين أن من بين المصابين في حادث القليوبية هند السيد عبد السلام التي تعاني من اشتباه كسر بالحوض بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج وتخضع للرعاية الطبية، كما أصيب أشرف السيد عبد السلام باشتباه ما بعد الارتجاج وحالته تحت المتابعة، وأصيبت جيهان السيد عبد السلام الوحش باشتباه ما بعد الارتجاج وحالتها مستقرة نسبيًا، فيما تعرض محمد يوسف محمد لاشتباه كسر في العمود الفقري وتم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة.

نقل مصابين في حادث تصادم على الحر

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور إلى موقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع القليوبية بعدد من سيارات الإسعاف، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم للمستشفى.

حادث تصادم بالطريق الحر، فيتو

حادث تصادم بالطريق الحر، فيتو

حادث تصادم بالطريق الحر، فيتو

حادث تصادم بالطريق الحر، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.