محافظات

اصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق شبرا بنها الحر

حادث تصادم بالطريق
حادث تصادم بالطريق الحر، فيتو
أُصيب أربعة أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكي، اليوم الأحد، بطريق شبرا بنها الحر بنطاق القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مياه القليوبية تتابع جاهزية المحطات لمواجهة طوارئ الشتاء

تموين القليوبية يضبط 170 كيلوجرام توابل وأعشاب منتهية الصلاحية وسجائر مهربة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم وقع اليوم بطريق شبرا بنها الحر

وتبين أن من بين المصابين في حادث القليوبية هند السيد عبد السلام التي تعاني من اشتباه كسر بالحوض بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج وتخضع للرعاية الطبية، كما أصيب أشرف السيد عبد السلام باشتباه ما بعد الارتجاج وحالته تحت المتابعة، وأصيبت جيهان السيد عبد السلام الوحش باشتباه ما بعد الارتجاج وحالتها مستقرة نسبيًا، فيما تعرض محمد يوسف محمد لاشتباه كسر في العمود الفقري وتم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة.

نقل مصابين في حادث تصادم على الحر 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور إلى موقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع القليوبية بعدد من سيارات الإسعاف، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم للمستشفى.

