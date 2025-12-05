موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 14

18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي تربعه علي قمة جدول ترتيب هدافي البريميرليج بعد إنتهاء الجولة الرابعة عشرة.

ويتواجد محمد صلاح في مركز متأخر في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف أي بفارق 11 هدفا عن هالاند متصدر جدول الترتيب الموسم الجاري.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 14

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 15 هدفا.

2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا.

3- داني ويلبيك برايتون 7 أهداف.

3- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 7 أهداف.

4- أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف.

5- فيل فودين مانشستر سيتي 5 أهداف.

5- بيدرو نيتو تشيلسي 5 أهداف.

5- ريتشارليسون توتنهام 5 أهداف.

5- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 5 أهداف.

5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 5 أهداف.

6- كودي جاكبو ليفربول 4 أهداف.

6- محمد صلاح ليفربول 4 أهداف.

6- فيكتور جيوكيرس آرسنال 4 أهداف.

6- بوكايو ساكا آرسنال 4 أهداف.

6- بيريشي إيزي آرسنال 4 أهداف.

6- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف.

6- زيان فليمينج بيرنلي 4 أهداف.

6- جواو بيدرو تشيلسي 4 أهداف.

6- إنزو فيرنانديز تشيلسي 4 أهداف.

6- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد 4 أهداف.

6- إليمان ندياي إيفرتون 4 أهداف.

6- دونيل مالين أستون فيلا 4 أهداف.

6- إيلي جونيور كروبي بورنموث 4 أهداف.

6- كالوم ويلسون وست هام 4 أهداف.

6- ويلسون إيزيدور سندرلاند 4 أهداف.

6- لوكاس نميتشا ليدز يونايتد 4 أهداف.

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إنتهاء الجولة الرابعة عشر.

وكان ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، تراجع مركزا ليتواجد بالمركز التاسع في جدول ترتيب البريمرليج بعد الأسبوع الـ 14، وذلك بدلا من المركز الثامن بعد قبل الجولة الـ 13.

نتائج مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي



فولهام 4-5 مانشستر سيتي

بورنموث 0-1 إيفرتون

نيوكاسل يونايتد 2-2 توتنهام

برايتون 3-4 أستون فيلا

بيرنلي 0-1 كريستال بالاس

وولفرهامبتون 0-1 نونتينجهام فورست

أرسنال 2-0 برينتقورد

ليدز يونايتد 3-1 تشيلسي

ليفربول 1-1 سندرلاند

مانشستر يونايتد 1-1 وست هام يونايتد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.