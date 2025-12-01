رئيس مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح العطل المفاجئ بخط الخصوص

18 حجم الخط

تابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي فيالقليوبية، أعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط مياه قطر ٤٥٠ مم بمدينة الخصوص، وذلك خلال متابعة ميدانية عاجلة بموقع العطل، للوقوف على سير العمل ومتابعة التنفيذ لحظة بلحظة.

رئيس مياه القليوبية يتابع إصلاح عطل خط الخصوص

ووجّه رئيس شركة مياه القليوبية فرق الصيانة والطوارئ بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، وبذل أقصى الجهود لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا حرص الشركة على التعامل الفوري مع الأعطال الطارئة لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين دون تأخير.

كما شدد المهندس فودة رئيس شركة مياه القليوبية على ضرورة توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب للمناطق التي قد تشهد انخفاضًا في ضغوط المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح بشكل كامل.

وأوضح رئيس شركة مياة القليوبية أنه تم توفير جميع المعدات والمهمات اللازمة، إلى جانب دعم فرق العمل بالعمالة الفنية المتخصصة، لضمان سرعة السيطرة على العطل وإنهاء الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد أن شركة مياه القليوبية تواصل رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الفروع للتعامل مع أي أعطال مفاجئة، بما يحقق خدمة مستقرة وآمنة لأهالي المحافظة.

