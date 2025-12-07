محافظ القليوبية يزور مصابي انهيار الشدة الخشبية في بنها ويكلف بصرف تعويضات

18 حجم الخط

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، بزيارة عاجلة لمصابي حادث الانهيار الجزئي للشدة الخشبية بعقار تحت الإنشاء في منطقة كفر الجزار ببنها، حيث زار المحافظ حالة مصاب تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، واطمأن المحافظ علي المريض، ووجه المحافظ بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية له.

كما اطمأن على خروج باقي الحالات من مستشفى بنها الجامعي، ومستشفى التأمين الصحي ببنها، بعد استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم.

محافظ القليوبية يزور مصابي انهيار الشدة الخشبية

كما تم التنسيق بين محافظة القليوبية ووزارتي العمل والتضامن الاجتماعي لضمان صرف التعويضات المستحقة والمقررة للمصابين وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم.

وفي إطار المتابعة، أكد محافظ القليوبية استمرار مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بموقع الحادث من قِبل مديرية العمل، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تقصير أو إهمال كان سببًا في وقوع الحادث.

وحصلت فيتو على أسماء المصابين في حادث القليوبية، وتفاصيل حالتهم الصحية بعد نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء مصابي حادث سقوط شدة خشبية بالقليوبية

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: زناتي عليوة السيد ٤١ سنة، محمد طنطاوي السيد ٤٥ سنة، رأفت عبد الغفار السيد ٤٦ سنة، محمود وجيه علي ٣٦ سنة، شاكر السيد عفيفي٥١ سنة، أشرف حسن محمد ٥٨ سنة، وأوضحت مصادر طبية أن كل الحالات تعاني من إصابات كسور وكدمات.

