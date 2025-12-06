ضبط المتهم بقتل شاب وإصابة آخر بالقليوبية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط المتهم بقتل شاب وإصابة آخر، إثر نشوب مشاجرة بين المجنى عليه والمتهمين بسبب خلافات بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط المتهم بقتل شاب وإصابة آخر القليوبية

وكان اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بنشوب مشاجرة وقتل شاب وإصابة آخر بطلق ناري.

تحريات ضبط المتهم بقتل شاب وإصابة آخر القليوبية

وكشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة القليوبية مقتل شاب يُدعى "أحمد ع " حاصل على بكالوريوس تجارة، علي يد عاطل يُدعى "محمد س " وشهرته "دش"، بسبب قيام الأخير بالوقوف بالقرب من مسكن المجني عليه والقيام بأعمال بلطجة وعند اعتراض المجنى عليه علي وقوفه نشبت بينهما مشاجرة وقام الجيران بفض المشاجرة وغادر المتهم محل الواقعة ثم عاد بصحبة آخرين يستقلان دراجة نارية، وقام احدهما بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري محلي الصنع فرد خرطوش مما أسفر عن إصابة المجنى عليه بطلق ناري بالبطن مما لقي مصرعه متأثرا بإصابته، وإصابة شخص آخر في العين كان تصادف مروره أثناء حدوث المشاجرة، وتم نقله إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد عادل والنقيب مصطفى الحصري والنقيب محمد أيمن والنقيب أحمد خليل والنقيب عبدالونيس خالد معاوني رئيس المباحث، تم ضبط أحد المتهمين وجار ضبط الباقي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

