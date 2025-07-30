إصابة 5 أشخاص في تصادم 4 سيارات بالقليوبية

شهد الطريق الزراعي بدائرة مركز بنها في محافظة القليوبية، حادث تصادم مروع بين أربع سيارات، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها وقها التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 5 أشخاص في تصادم مروع بين أربع سيارات بالقليوبية

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا بوقوع حادث على الطريق الزراعي بنطاق مركز بنها، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، حيث تبين انقلاب سيارة سوزوكي داخل إحدى الترع نتيجة سيرها عكس الاتجاه، ما أدى إلى اصطدام ثلاث سيارات أخرى، وسقوط حمولة سيارة نصف نقل محملة بكميات من الكراتين.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص كانوا داخل السيارة الثالثة، وتم نقل 3 منهم إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها، واثنين إلى مستشفى قها التخصصي، فيما فرّ سائق السيارة المتسببة في الحادث من موقع التصادم.

وتبين من المعاينة أن السيارة الأولى (سوزوكي – رقم 3675 ق ف س) كانت تسير عكس الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها، قبل أن تنحرف فجأة نحو سيارة نقل ثقيل (رقم 1453 ع ع ج بمقطورة 5981 ع ف ق)، مما تسبب في انقلابها بالترعة، واصطدام السيارة الثانية بسيارة سوزوكي ثالثة (رقم 691 ق ب أ – قيادة عفت س.س – 55 عامًا)، وسيارة نصف نقل (رقم 6385 ل س – قيادة عبدالرحمن س.م – 45 عامًا) محملة بالكراتين، والتي سقط جزء من حمولتها على الطريق.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال السيارة الأولى من الترعة، وإزالة الكثافات المرورية، وإعادة فتح الطريق بالكامل بعد تجنيب السيارات المتضررة وحمولاتها.

وحررت الجهات المعنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

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