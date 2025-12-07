مسعفو القليوبية يعيدون مصوغات ذهبية بـ مليون جنيه لذوي مصابي حادث بالطريق الحر

18 حجم الخط

قدّم رجال هيئة الإسعاف بمحافظة القليوبية نموذجًا مشرفًا في النزاهة والالتزام المهني، بعدما نجحوا في تأمين وتسليم مشغولات ذهبية تُقدَّر قيمتها بأكثر من مليون جنيه، تعود لذوي مصابي حادث تصادم وقع أعلى طريق شبرا – بنها الحر، بالقرب من مدخل الطريق الإقليمي.

مسعفو القليوبية يعيدون مصوغات ذهبية تفوق قيمتها مليون جنيه لذوي مصابي حادث مروري

وتعود تفاصيل الواقعة القليوبية إلى تلقي غرفة عمليات هيئة الإسعاف بلاغًا عبر الخط الساخن 123 يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، وعلى الفور جرى توجيه أربع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث وصلت أول سيارة خلال زمن قياسي لم يتجاوز 8 دقائق.

وتقديم الإسعافات الأولية بالقليوبية

وأثناء التعامل مع المصابين القليوبية، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، لاحظت الأطقم الطبية وجود مصوغات ذهبية تضم غوايش وسلاسل وخواتم بحوزة المصابين، فتم التحفظ عليها وتأمينها بشكل كامل طوال عملية نقلهم إلى المستشفى، إلى أن جرى تسليمها رسميًا لذوي المصابين دون فقدان أي قطعة، في تصرف إنساني لاقى تقديرًا بالغًا من الأسرة.

حادث بالطريق الحر بالقليوبية

وشارك في هذه اللفتة النبيلة كل من المسعف سامح صلاح عيد، وفني القيادة جرجس عبد الملاك جرجس، والمسعف أحمد محمد عبد الفتاح، وفني القيادة طارق أحمد بيومي، تحت إشراف مشرف القطاع أيمن السيد الشحات، حيث وجّهت هيئة الإسعاف المصرية الشكر للأطقم المشاركة، مشيدة بأمانتهم وإخلاصهم في أداء واجبهم.

وأسفر الحادث بالطريق الحر بالقليوبية عن إصابة أربعة أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها، وهم هند السيد عبد السلام (اشتباه كسر بالحوض وارتجاج)،أشرف السيد عبد السلام (اشتباه ارتجاج)،جيهان السيد عبد السلام الوحش (اشتباه ارتجاج، وحالتها مستقرة)،ومحمد يوسف محمد (اشتباه كسر بالعمود الفقري، ويخضع للملاحظة الطبية).

وفي السياق ذاته، انتقلت الأجهزة الأمنية القليوبية إلى موقع الحادث فور إخطارها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

