محافظات

اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب في القليوبية

الحصر العددي لانتخابات
الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025، فيتو
أعلنت اللجنة العامة، بالدائرة الخامسة، ومقرها مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.

اللجنة العامة بشبرا الخيمة تعلن الحصر العددي لانتخابات النواب في القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد لجان طوخ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية (صور)

اللجنة تعلن عدد الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة

وكشفت اللجنة القليوبية أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة بلغ 644807 ناخبا، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية 67365 ناخبا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 7949 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان الفرعية 59425 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات.

اللجنة تعلن الحصر العددي علي المقاعد الفردية

وحصل كل مرشح وفقا لترتيب بطاقة التصويت علي النحو التالي:
- حسن عمر حسنين 30575 صوتا
- محمد أحمد النمكي 30727 صوتا
- أحمد عباس خليل 24490 صوتا
- محمد سعيد جابر 7981 صوتا
- محمد إبراهيم 5112 صوتا
- شاكر أحمد حنفي 3616 صوتا
- هشام جميل 12813 صوتا
- فكرية عبد المجيد 4980 صوتا
- سيد بيومي 4241 صوتا
- حميدو رشدي 4853 صوتا
- حاتم الشامي 22696 صوتا
- ناصر صلاح الدين 5343 صوتا
- عماد عبده 4027 صوتا
- إيمان عبد العزيز 16821 صوتا

وتقوم اللجان العامة بإعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للأصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

