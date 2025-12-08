الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين باسم منصة "H&S"

حبس متهمين
حبس متهمين
18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس تشكيل عصابي بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "H&S"، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتمكن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من رصد عدة منشورات تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تضرر عدد من المواطنين لتعرضهم لواقعة نصب من إحدى المنصات الإلكترونية بمسمى "H&S" عبر شبكة الإنترنت لقيام القائمين عليها بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم نظير مهام تتمثل فى (قراءة بعض الكتب والمقالات) وذلك من خلال التسجيل بالمنصة وسداد وديعة ادخارية للإشتراك بها على مستويات تصاعدية، وتحصيل تلك الرسوم عن طريق محافظ إلكترونية مُعلنة وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة لم يتم الوفاء بها.

ملايين جنيه مع العصابة  


وعقب تقنين الإجراءات، تمكن  رجال الشرطة من تحديد وضبط عناصر التشكيل (8 أشخاص"لـ 3 منهم معلومات جنائية")..وضُبط بحوزتهم ( عدد 29 هاتف محمول – 4 محافظ عملات رقمية تحتوى على عملات رقمية – 12 محفظة إلكترونية تحتوى على مبالغ مالية عملات " محلية – أجنبية" - 375 شريحة هاتف محمول – 3 جهاز "لاب توب" - سيارتين) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (6) ملايين جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب جريمتهم وغلقهم المنصة عقب الاستيلاء على أموال المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استيلاء على أموال احتيال على المواطنين الاستيلاء على أموالهم التواصل الاجتماعي النصب والاحتيال على المواطنين تشكيل عصابى للنصب تحريات المباحث الجنائية قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مواد متعلقة

إجراء تحليل مخدرات لشاب تعدى على ابنة زوجته في حلوان

تفريغ كاميرات المراقبة لطالب مزق جسد زميله في دار السلام بسبب فتاة

ضبط متهم جديد ضمن تشكيل عصابي لسرقة حسابات المواطنين وطلب أموال من أقاربهم

استعجال التقرير المروري لحادث دهس شاب بالمعادي

حجز متهم نصب على المواطنين وأقنعهم بشحن المحافظ الإلكترونية

حجز متهم حاول استقطاب فتيات لممارسة أعمال منافية

حجز متهم بالنصب على المواطنين عبر الترويج لبيع ورق طباعة بأسعار وهمية

تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

الصدام يشتعل، سلوت يوجه ضربة قاضية لـ محمد صلاح قبل أمم أفريقيا

طمنوا الناس!

بعد سيطرة الدعم السريع عليه، معلومات عن هيجليج أكبر حقل نفطي بالسودان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

الإمام الذي لا يُشترى، "محمد المهدي العباسي" أول من جمع بين الإفتاء ومشيخة الأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads