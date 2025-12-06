السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز متهم نصب على المواطنين وأقنعهم بشحن المحافظ الإلكترونية

حبس متهم
حبس متهم
18 حجم الخط

 أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز متهم بالقاهرة بعد اتهامه بالنصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مجال شحن المحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

 

تفاصيل الواقعة

 وردت بلاغات من متضررين، من بينهم صاحب محل أجهزة كهربائية، أفادوا بأن المتهم أوهمهم بالاستثمار في إحدى شركات الدفع الإلكتروني مقابل أرباح مالية يومية، لكنه لم يفِ بالتزاماته واستولى على أموالهم ثم أغلق هاتفه.

ضبط المتهم والمضبوطات

وأسفرت التحريات عن ضبط المتهم، له معلومات جنائية، وبحوزته 4 هواتف محمولة تحتوي على دلائل نشاطه الإجرامي وبطاقتي دفع إلكترونية. وأقر بارتكاب 3 وقائع مماثلة بنفس الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استيلاء على أموال الأموال العامة المحافظ الالكترونية النيابة العامة شحن المحافظ الإلكترونية نصب على المواطنين

مواد متعلقة

حجز متهم حاول استقطاب فتيات لممارسة أعمال منافية

حجز متهم بالنصب على المواطنين عبر الترويج لبيع ورق طباعة بأسعار وهمية

تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية

استدعاء مجري التحريات لمنتحل صفة موظف خدمة عملاء للاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

تجديد حبس سائق اغتصب سيدة داخل "ميكروباص" أعلى دائري السلام

استعجال التقرير المروري بواقعة اصطدام سيارة رجل أعمال بأخرى

حجز مدرس رياضيات بتهمة استخدام ألفاظ خادشة للحياء مع الطلاب

الفرامل سابت، نص أقوال المتهمة بدهس الطالبة جنى بمدينة الشروق

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

"المشاط" تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

خبراء التعليم اليابانيين يثمنون جهود وكفاءة المعلمين المصريين

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

أيهما أفضل في الصلاة إطالة الركوع أم السجود؟ الإفتاء تجيب

تاريخها وحكمها، كل ما تريد معرفته عن موقف الشرع من "البشعة"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads