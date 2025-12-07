اكسب دولارات مقابل القراءة، القبض على تشكيل عصابى للنصب باسم منصة "H&S"

18 حجم الخط

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابى بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "H&S".



تمكن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من رصد عدة منشورات تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تضرر عدد من المواطنين لتعرضهم لواقعة نصب من إحدى المنصات الإلكترونية بمسمى "H&S" عبر شبكة الإنترنت لقيام القائمين عليها بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم نظير مهام تتمثل فى (قراءة بعض الكتب والمقالات) وذلك من خلال التسجيل بالمنصة وسداد وديعة ادخارية للإشتراك بها على مستويات تصاعدية، وتحصيل تلك الرسوم عن طريق محافظ إلكترونية مُعلنة وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة لم يتم الوفاء بها.

حصيلة المضبوطات تقدر بـ 6 ملايين جنيه مع العصابة



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط عناصر التشكيل (8 أشخاص"لـ 3 منهم معلومات جنائية")..وضُبط بحوزتهم ( عدد 29 هاتف محمول – 4 محافظ عملات رقمية تحتوى على عملات رقمية – 12 محفظة إلكترونية تحتوى على مبالغ مالية عملات " محلية – أجنبية" - 375 شريحة هاتف محمول – 3 جهاز "لاب توب" - سيارتين) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (6) ملايين جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب جريمتهم وغلقهم المنصة عقب الاستيلاء على أموال المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

