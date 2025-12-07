الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اكسب دولارات مقابل القراءة، القبض على تشكيل عصابى للنصب باسم منصة "H&S"

سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى للنصب باسم منصة "H&S"
18 حجم الخط

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابى بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "H&S".
 

تمكن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من رصد عدة منشورات تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تضرر عدد من المواطنين لتعرضهم لواقعة نصب من إحدى المنصات الإلكترونية بمسمى "H&S" عبر شبكة الإنترنت لقيام القائمين عليها بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم نظير مهام تتمثل فى (قراءة بعض الكتب والمقالات) وذلك من خلال التسجيل بالمنصة وسداد وديعة ادخارية للإشتراك بها على مستويات تصاعدية، وتحصيل تلك الرسوم عن طريق محافظ إلكترونية مُعلنة وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة لم يتم الوفاء بها.

 

حصيلة المضبوطات تقدر بـ 6 ملايين جنيه مع العصابة  


وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط عناصر التشكيل (8 أشخاص"لـ 3 منهم معلومات جنائية")..وضُبط بحوزتهم ( عدد 29 هاتف محمول – 4 محافظ عملات رقمية تحتوى على عملات رقمية – 12 محفظة إلكترونية تحتوى على مبالغ مالية عملات " محلية – أجنبية" - 375 شريحة هاتف محمول – 3 جهاز "لاب توب" - سيارتين) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (6) ملايين جنيه.

 

القبض على قائد سيارة تابعة لشركة توصيل بتهمة التحرش بأجنبية في الجيزة

القبض على عاطلين سحلا طالبة أثناء سرقة هاتفها بالمنيا

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب جريمتهم  وغلقهم المنصة عقب الاستيلاء على أموال المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصب والاحتيال منصة الكترونية H S وزارة الداخلية العملات الرقمية ضحايا الإنترنت مكافحة الجرائم الالكترونية

مواد متعلقة

القبض على قائد سيارة تابعة لشركة توصيل بتهمة التحرش بأجنبية في الجيزة

القبض على عاطلين سحلا طالبة أثناء سرقة هاتفها بالمنيا

الداخلية تواصل ورش العمل لطلبة الجامعات حول مواجهة الشائعات ومخططات إسقاط الدول

الداخلية تكشف ملابسات القبض على رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية ورئيس تحريره

الأمن يكشف ملابسات 3 فيديوهات على مواقع التواصل، أبرزها مشاجرة شرطي وأبناء عمومته بالجيزة

ضبط سائق ميكروباص لتعديه على سيدة بالإسكندرية

ضبط موظف قام بتصوير فيديو مزعوم عن تلقي مبالغ مالية خلال الانتخابات

شراء عقارات وأراض، ضبط مقاول غسل 150 مليون جنيه فى أسيوط

الأكثر قراءة

كأس العرب، تونس تتقدم على قطر في الشوط الأول بهدف بن رمضان

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

كأس العرب، شوط أول سلبي بين فلسطين وسوريا

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

الدوري الإيطالي، لاتسيو وبولونيا يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

كريستال بالاس يفوز على فولهام 2-1 ويقتحم المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل الإمامة في الصلاة، وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟ الإفتاء تجيب

ما حكم عقوق الوالدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

لدي ذهب وبلغ النصاب ولا أخرج الزكاة هل عليّ ذنب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads