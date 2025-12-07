الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لطالب مزق جسد زميله في دار السلام بسبب فتاة

حجز متهم، فيتو
حجز متهم، فيتو
18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة اعتداء طالب على آخر، وإصابته بجروح بمنطقة دار السلام وذلك بسبب معاكسة صديقة شقيقته.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا من طالب مقيم بالمنطقة، مصاب بجروح وكسور، أكد خلاله أن أحد الطلاب اعتدى عليه بالضرب وأحدث إصابته. 

وتحركت فرق البحث لفحص الواقعة، وتم تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه طالب يقيم بذات الدائرة، وعُثر بحوزته على سلاح أبيض.

بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الخلاف تطور بسبب سابقة اعتداء المجني عليه على شقيقته، حين نهرته لاعتراضها على معاكسته لصديقتها، ما أدى إلى وقوع مشادة انتهت بالاعتداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية النيابة العامة بالقاهرة تفريغ كاميرات المراقبة قسم شرطة دار السلام كاميرات المراقبة منطقة دار السلام

مواد متعلقة

ضبط متهم جديد ضمن تشكيل عصابي لسرقة حسابات المواطنين وطلب أموال من أقاربهم

استعجال التقرير المروري لحادث دهس شاب بالمعادي

حجز متهم نصب على المواطنين وأقنعهم بشحن المحافظ الإلكترونية

حجز متهم حاول استقطاب فتيات لممارسة أعمال منافية

حجز متهم بالنصب على المواطنين عبر الترويج لبيع ورق طباعة بأسعار وهمية

تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية

استدعاء مجري التحريات لمنتحل صفة موظف خدمة عملاء للاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

تجديد حبس سائق اغتصب سيدة داخل "ميكروباص" أعلى دائري السلام

الأكثر قراءة

الغرامة لا تكفي، عقوبة سرقة الكهرباء حال ترتب عليه انقطاع التيار في التعديل الجديد

ارتفاع جديد لليوم الرابع، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

رعدية على هذه المناطق، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

تشريح جثة زوجة لقيت مصرعها على يد زوجها بالمنوفية

يقترب من الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أول تعليق من الكرملين على تخلي إدارة ترامب عن تصنيف روسيا "تهديدًا مباشرًا”

لا تكرروا الخطأ وأقيلوا سلوت، جماهير ليفربول تنتفض دعما لـ محمد صلاح

موعد مباراة منتخب مصر أمام الأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

الغرامة لا تكفي، عقوبة سرقة الكهرباء حال ترتب عليه انقطاع التيار في التعديل الجديد

سعر الفاكهة اليوم، الرمان يسجل 30 جنيها وارتفاع التين واليوسفي والجوافة

يقترب من الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

ارتفاع جديد لليوم الرابع، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads