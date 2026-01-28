الأربعاء 28 يناير 2026
محاولة فاشلة لضباط أمريكيين لاقتحام قنصلية الإكوادور في مينيابوليس (فيديو)

قدم وزير الخارجية الإكوادوري احتجاجًا إلى السفارة الأمريكية بعد أن حاول وكلاء الهجرة والجمارك الأمريكية دخول القنصلية الإكوادورية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا دون إذن يوم الثلاثاء.

ويظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي محاولة الدخول، حيث ركض موظف بالقنصلية إلى الباب ليمنع وكلاء الهجرة والجمارك، قائلا: "هذه قنصلية الإكوادور. غير مسموح لكم بالدخول".


ويمكن سماع أحد ضباط الهجرة وهو يهدد بأنه سيقوم بـ"إمساك" الموظف إذا لم يترك المكان قبل الموافقة على المغادرة.

وعادة ما يحظر القانون الدولي على سلطات إنفاذ القانون دخول سفارات أو قنصليات أجنبية بدون إذن، إلا في بعض حالات الطوارئ التي تهدد الحياة، مثل الحرائق.

وقالت الوزارة على منصة "إكس"، إنها قدمت "مذكرة احتجاج" إلى السفارة الأمريكية في الإكوادور حتى لا تتكرر محاولات مماثلة في قنصليات أخرى.

