عضو تشريعية النواب يستعرض تفاصيل مشروع قانون فرنسي لحظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال

استعرض الدكتور صلاح الدين فوزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري، تفاصيل مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال دون 15 عامًا بفرنسا، مشيرًا إلى أن فرنسا تعد ثاني دولة تعتمد هذا الإجراء بتشريع صريح بعد ما كانت سبقتها أستراليا في هذا الشأن.

مشروع قانون يقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي

وقال في تصريح خاص،: وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) على مشروع قانون يقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال دون 15 عامًا، وجاءت هذه الموافقة بأغلبية ساحقة، وكان الغرض من ذلك الحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حمايةً للأطفال والقاصرين مما أسموه "المخاطر الرقمية".

المصادقة النهائية عليه

وأضاف، وتم بعد ذلك إحالة المشروع وفقًا للإجراءات الدستورية إلى مجلس الشيوخ تمهيدًا للمصادقة النهائية عليه.

وتابع، نشرت الجرائد الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد بهذه الخطوة طالما أنها تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين، مؤكدًا أن المشاعر الإنسانية ليست للبيع أو التلاعب أو التسليح من قبل المنصات الرقمية، موضحا أن ذلك التشريع تضمن نصًا يحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ذلك الإجراء يتماشي أيضًا مع خطوات الدولة المصرية في هذا الشأن الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفاعل معه مجلس النواب بشكل سريع.

