حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الجيزة (صور)

18 حجم الخط

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، بتكثيف حملات الإزالة الفورية لأي مخالفات بنطاق المراكز والقرى.

ونفذت الأجهزة المحلية بمدينة أبو النمرس حملة موسعة لإزالة سملات خرسانية مُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية في منطقة عزبة الصفيح بالمنوات، إضافة إلى إزالة أشاير وسملات خلف فيلا “إنجي” المطلة على ترعة البحارة.

مصادرة جميع المضبوطات المستخدمة في أعمال البناء المخالف

وشهدت الحملة مصادرة جميع المضبوطات المستخدمة في أعمال البناء المخالف، والتحفظ على لودر صغير كان يعمل بالموقع، وذلك لضمان عدم تكرار المخالفة.

وجاءت الحملة تحت إشراف مباشر من المهندس زينهم إدريس رئيس مجلس مدينة أبو النمرس، وبمشاركة فرق العمل الميدانية التي تمكنت من تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتؤكد محافظة الجيزة استمرارها في التصدي الفوري لأي تعديات على الأراضي الزراعية، حفاظًا على موارد الدولة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمنع البناء المخالف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.