أخبار مصر

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الجيزة (صور)

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، بتكثيف حملات الإزالة الفورية لأي مخالفات بنطاق المراكز والقرى.

ونفذت الأجهزة المحلية بمدينة أبو النمرس حملة موسعة لإزالة سملات خرسانية مُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية في منطقة عزبة الصفيح بالمنوات، إضافة إلى إزالة أشاير وسملات خلف فيلا “إنجي” المطلة على ترعة البحارة.

 

مصادرة جميع المضبوطات المستخدمة في أعمال البناء المخالف

وشهدت الحملة مصادرة جميع المضبوطات المستخدمة في أعمال البناء المخالف، والتحفظ على لودر صغير كان يعمل بالموقع، وذلك لضمان عدم تكرار المخالفة.

وجاءت الحملة تحت إشراف مباشر من المهندس زينهم إدريس رئيس مجلس مدينة أبو النمرس، وبمشاركة فرق العمل الميدانية التي تمكنت من تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتؤكد محافظة الجيزة استمرارها في التصدي الفوري لأي تعديات على الأراضي الزراعية، حفاظًا على موارد الدولة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمنع البناء المخالف. 

