التحفظ على 5 مركبات تلقي المخلفات في الشوارع بكرداسة (صور)

18 حجم الخط

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة حملة مكثفة أسفرت عن ضبط عدة مركبات مخالفة تقوم بإلقاء القمامة في الشوارع والطرق الرئيسية، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة للتصدي لظاهرة إلقاء المخلفات بالطريق العام.

وتمكنت الحملة من ضبط تروسيكل واحد وسيارة ربع نقل وعربة كارو بطريق سكة عشماوي، بالإضافة إلى ضبط تروسيكلين آخرين بطريق بني مجدول – أبورواش، وبذلك ارتفع إجمالي المركبات المضبوطة خلال الحملة إلى 5 مركبات مخالفة.

التحفظ على جميع المركبات

واتخذت الأجهزة التنفيذية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، كما تم التحفظ على جميع المركبات وإيداعها بجراج المدينة، في إطار سياسة المحافظة لردع المخالفات والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة الجيزة المستمرة لرفع مستوى النظافة العامة ومنع أي ممارسات تضر بالمظهر الحضاري وتؤثر على سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.