أخبار مصر

ننشر الخريطة الزمنية الشاملة للامتحانات وإجازة نصف العام 2025-2026

يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي  وموعد بداية ونهاية الامتحانات، وفي ضوء ذلك أصدرت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي 2025-2026، موضحة مواعيد امتحانات الفصل الأول، وبداية ونهاية الإجازة، وبداية الفصل الثاني. إليك التفاصيل الكاملة:

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 

بداية العام الدراسي 2025-2026 (للمدارس الحكومية والخاصة) السبت 20 سبتمبر 2025 

بداية الدراسة في بعض المدارس الدولية الأحد 7 سبتمبر 2025 
 

امتحانات نصف العام – صفوف النقل (ابتدائي/إعدادي/ثانوي) من الخميس 8 يناير 2026 حتى الخميس 22 يناير 2026 
 

امتحانات الصف الثالث الإعدادي (شهادة إعدادية) من السبت 17 يناير 2026 حتى الخميس 22 يناير 2026 
 

بداية إجازة منتصف العام (جميع المراحل) السبت 24 يناير 2026 
 

نهاية إجازة منتصف العام الخميس 5 فبراير 2026 
 

استئناف الدراسة – بداية الفصل الدراسي الثاني السبت 7 فبراير 2026 
 

نهاية العام الدراسي 2025-2026 (للمرحلة المدرسية العامة) الخميس 11 يونيو 2026 
 

بدء امتحانات الترم الثاني – صفوف النقل السبت 16 مايو 2026 
 

