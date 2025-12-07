الأحد 07 ديسمبر 2025
أخبار مصر

محافظة الجيزة تكشف سبب الكثافات المرورية في البحر الأعظم

الكثافات المرورية
الكثافات المرورية
قالت محافظة الجيزة إنه في إطار تنفيذ أعمال الإصلاحات بخط المياه بـ شارع البحر الأعظم والتي من المقرر انتهاؤها خلال الساعات القادمة فقد يترتب على ذلك حدوث بعض الكثافات المرورية المؤقتة للقادم من مناطق المعادي والتجمع وأكتوبر والهرم باتجاه منزل البحر الأعظم وحتى مدخل المنطقة السياحية وكذلك القادم من طريق الواحات ومن منزل وصلة المريوطية للقادم من القوس الغربي، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال الجارية. 

توضيح هام من محافظة الجيزة بشأن وجود كثافات مرورية للقادم من مناطق المعادي والتجمع وأكتوبر 

وأكدت المحافظة أنه تم الدفع بفرق الإدارة العامة للمرور وحي جنوب الجيزة بالموقع، مع تنفيذ مراقبة لحظية لحركة السير من خلال غرفة المتابعة بالمحافظة لضمان تيسير الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي طارئ، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الحركة إلى انتظامها الطبيعي. 

