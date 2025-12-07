محافظة الجيزة تكشف سبب الكثافات المرورية في البحر الأعظم

18 حجم الخط

قالت محافظة الجيزة إنه في إطار تنفيذ أعمال الإصلاحات بخط المياه بـ شارع البحر الأعظم والتي من المقرر انتهاؤها خلال الساعات القادمة فقد يترتب على ذلك حدوث بعض الكثافات المرورية المؤقتة للقادم من مناطق المعادي والتجمع وأكتوبر والهرم باتجاه منزل البحر الأعظم وحتى مدخل المنطقة السياحية وكذلك القادم من طريق الواحات ومن منزل وصلة المريوطية للقادم من القوس الغربي، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال الجارية.

توضيح هام من محافظة الجيزة بشأن وجود كثافات مرورية للقادم من مناطق المعادي والتجمع وأكتوبر

وأكدت المحافظة أنه تم الدفع بفرق الإدارة العامة للمرور وحي جنوب الجيزة بالموقع، مع تنفيذ مراقبة لحظية لحركة السير من خلال غرفة المتابعة بالمحافظة لضمان تيسير الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي طارئ، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الحركة إلى انتظامها الطبيعي.

