بينها تطوير الإسعاف ورفع كفاءة المستشفيات، تفاصيل خطة عمل صحة الشيوخ

انتهت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هشام الششتاوي، من اعتماد خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

مناقشة خطة عمل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الأول اليوم، منذ تشكيل هيئة المكتب على تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان وصول الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع.

رفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية

وتضمنت خطة عمل اللجنة، التأكيد على رفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، ويؤدي إلى الحد من الأخطاء الطبية وتحسين نتائج العلاج، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وفعّالة.

الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات والتقنيات الحديثة

وأكدت لجنة الصحة، أن الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات والتقنيات الحديثة يمثل عاملا محوريا في جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأزمات والكوارث الصحية، بما يدعم قدرة الدولة على حماية صحة المواطنين في الظروف الطارئة.

وشددت اللجنة، على ضرورة تطوير مرفق الإسعاف، باعتباره عنصرا حاسما في إنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات الناتجة عن الحوادث والإصابات المختلفة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطوارئ التي تتطلب استجابة سريعة ومدربة.

دعم منظومة الإسعاف وتوزيع نقاط التمركز

وطالبت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بدعم منظومة الإسعاف وتوزيع نقاط التمركز بشكل يغطّي الاحتياجات الفعلية للمحافظات والطرق الحيوية.

وتضمنت خطة عمل اللجنة، التأكيد على نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز ثقافة الاستعداد للطوارئ لدى المواطنين، لضمان التعامل السليم مع الحوادث والأزمات الصحية، مما يساهم في تقليل المخاطر وتسريع عمليات الإنقاذ.

كما تولي اللجنة، أهمية بملف التوعية بالتغذية السليمة ومكافحة السمنة بوصفه أحد المحاور الرئيسة للوقاية من الأمراض المزمنة.

وأكدت لجنة الصحة، أن التغذية السليمة ركيزة أساسية للوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، حيث تُعد السمنة عاملا مباشرا في ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، ما يجعل اعتماد أنماط غذائية صحية ضرورة وطنية لتحسين واقع الصحة العامة.

وتؤكد اللجنة أن التوعية المجتمعية بالعادات الغذائية الصحيحة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأفراد من مخاطر السمنة ومضاعفاتها، حيث تسهم في تعزيز المناعة، والوقاية من الأمراض، ودعم النمو السليم للأطفال والشباب.

وقالت: تبني المجتمع لأنماط غذائية صحية يُسهم في تقليل تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بعلاج أمراض السمنة، ويخفف العبء عن المنظومة الطبية.

