أخبار مصر: انطلاق تصويت المصريين بالخارج، خريطة امتحانات وإجازة نصف العام، مستشار الرئيس يكشف عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انطلاق عملية تصويت المصريين في الخارج، اليوم الإثنين وغدا، رسميًا في 139 مقرًا انتخابيًا بـ117 دولة حول العالم في 30 دائرة الملغاة والموزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا، وذلك امتثالًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم حيث قد يصاحب السحب الرعدية سقوط لحبات البرد ونشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط على بعض المناطق وضربات للبرق مع السحب الرعدية.

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن تطوير حديقة الحيوان يتم حاليًا بمشاركة مجموعة محترفة من القطاع الخاص، بالتنسيق مع جميع جهات الدولة، بما في ذلك الآثار والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى استشاريين مصريين وأجانب.

نظم جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، جلسة مزاد علني بمقر الجهاز بقاعة المؤتمرات، وسط حضور لافت يؤكد تنامي ثقة المستثمرين في مقومات المدينة الواعدة.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن وزارة الصحة تراقب عن كثب تطور حالات الإنفلونزا الموسمية في البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تشهد عادة زيادة في الإصابات بالفيروسات التنفسية.

يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي وموعد بداية ونهاية الامتحانات، وفي ضوء ذلك أصدرت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي 2025-2026، موضحة مواعيد امتحانات الفصل الأول، وبداية ونهاية الإجازة، وبداية الفصل الثاني.

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة الفنان سعيد مختار في حادث مأساوي، حيث أعلن المؤلف وليد يوسف خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

تقام اليوم الإثنين عدد من المباريات الهامة في كأس العرب 2025 والدوريات الأوروبية.

كثفت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حملات المتابعة والمرور الميداني على عدد من المديريات الإقليمية والمساجد التابعة لها، إنفاذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار الحرص على ضبط العمل الدعوي بأنشطته المتنوعة داخل المساجد والارتقاء بمستوى الأداء الإداري داخل دواوين المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية بها.

ذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في بيان أنها أجرت أمس الأحد اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل زياراته المقررة إلى لندن وبروكسل وروما لإجراء محادثات بشأن عملية السلام.

شهد مجلس الشيوخ، خلال الأيام الماضية، عقد اللجان النوعية عدة اجتماعات، لوضع خطة العمل خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وآخرهم لجنة الصحة والسكان أمس.

يحيي السوريون، اليوم الإثنين، الذكرى الأولى للإطاحة بـ بشار الأسد، في حين تكافح الدولة التي تعاني من الانقسامات من أجل تحقيق الاستقرار والتعافي بعد حرب دامت لسنوات.

سجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.

الدوري السعودي، حسم البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة الإسباني، موقفه من الأنباء المتداولة عن اهتمام مسئولي الدوري السعودي بالتعاقد معه بعد نهاية الموسم الحالي.

يستضيف الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر، أحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

مع بدء عملية الاقتراع للمصريين في الخارج للدوائر الملغاة، يتجدد التأكيد على مجموعة من الضوابط القانونية التي تنظم سير الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، وذلك وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

قال مسئول رفيع في "حماس"، إن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة "تجميد أو تخزين" ترسانتها من الأسلحة ضمن اتفاقها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ليقدم بذلك صيغة محتملة لحل إحدى أكثر القضايا تعقيدا في الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية.

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية تشغيل قطارات نوم وقطار مخصوص إضافية، بالإضافة إلى إيقاف مؤقت لتشغيل قطار رقم ٩٣٠ اليوم وغدًا، الموافق يوم ٩ ديسمبر فقط.

أعلن المتحدث باسم الجيش التايلاندي، الميجر جنرال وينتاي سوفاري، اليوم الإثنين أن تايلاند نفذت ضربات جوية على طول حدودها المتنازع عليها مع كمبوديا، بعد أن تبادلت الدولتان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

