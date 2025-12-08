الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة وأبرزها المغرب ضد السعودية

المغرب ضد السعودية،
المغرب ضد السعودية، فيتو
18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم ، تقام اليوم الإثنين عدد من المباريات الهامة في كأس العرب 2025 والدوريات الأوروبية.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب 2025

المغرب ضد السعودية - 7 مساءً - قناة بي إن سبورتس المفتوحة

عمان ضد جزر القمر - 7 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت hd 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني 

أوساسونا ضد ليفانتي - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت hd 3

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي 

بيزا كالتشيو ضد بارما - 4 مساءً

أودينيزي ضد جنوي - 7 مساءً 

تورينو ضد ميلان - 9:45 مساءً 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي 

بشكتاش ضد غازي عنتاب - 7 مساءً

ألانيا سبور ضد أنطاليا سبور  - 7 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي 

فيتوريا جيماريش ضد جل فيسنتي - 10:30 مساءً

 

 

كأس العرب 2025 مواعيد مباريات اليوم المغرب ضد السعودية عمان ضد جزر القمر الدوري الإسباني الدوري الانجليزي

