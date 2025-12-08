مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة وأبرزها المغرب ضد السعودية

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم ، تقام اليوم الإثنين عدد من المباريات الهامة في كأس العرب 2025 والدوريات الأوروبية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب 2025

المغرب ضد السعودية - 7 مساءً - قناة بي إن سبورتس المفتوحة

عمان ضد جزر القمر - 7 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت hd 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أوساسونا ضد ليفانتي - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت hd 3

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو ضد بارما - 4 مساءً

أودينيزي ضد جنوي - 7 مساءً

تورينو ضد ميلان - 9:45 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

بشكتاش ضد غازي عنتاب - 7 مساءً

ألانيا سبور ضد أنطاليا سبور - 7 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

فيتوريا جيماريش ضد جل فيسنتي - 10:30 مساءً

