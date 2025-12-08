مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة وأبرزها المغرب ضد السعودية
مواعيد مباريات اليوم ، تقام اليوم الإثنين عدد من المباريات الهامة في كأس العرب 2025 والدوريات الأوروبية.
مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب 2025
المغرب ضد السعودية - 7 مساءً - قناة بي إن سبورتس المفتوحة
عمان ضد جزر القمر - 7 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 1
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت hd 1
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
أوساسونا ضد ليفانتي - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت hd 3
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو ضد بارما - 4 مساءً
أودينيزي ضد جنوي - 7 مساءً
تورينو ضد ميلان - 9:45 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي
بشكتاش ضد غازي عنتاب - 7 مساءً
ألانيا سبور ضد أنطاليا سبور - 7 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي
فيتوريا جيماريش ضد جل فيسنتي - 10:30 مساءً
