كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن وزارة الصحة تراقب عن كثب تطور حالات الإنفلونزا الموسمية في البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تشهد عادة زيادة في الإصابات بالفيروسات التنفسية.

وأوضح الدكتور تاج الدين خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، أن ما يُعرف بالإنفلونزا ليس نوعًا واحدًا من الفيروسات، بل مجموعة من الفيروسات التنفسية، وأكثرها شيوعًا وانتشارًا هو فيروس الإنفلونزا "A"، المعروف بالإنفلونزا الموسمية العادية، مضيفا أن هذه الفترة تشهد نحو 60 إلى 65% من الإصابات بالإنفلونزا الموسمية من نوع "A"، وتشمل سلالتين رئيسيتين هما H1N1 وH3N2، بالإضافة إلى بعض الفيروسات الأخرى مثل فيروسات "B" والفيروسات المخبليّة وفيروس كورونا.

وأشار إلى أن التطعيم يشمل أربعة أنواع من فيروس الإنفلونزا: نوعين من إنفلونزا "A" (H1N1 وH3N2) ونوعين من إنفلونزا "B"، وهو ما يُعرف بالتطعيم الرباعي.

وأكد الدكتور تاج الدين ضرورة التركيز على الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وتشمل الأطفال الصغار، وكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة، والفئات الطبية، مضيفا أن التطعيم يقلل من شدة المرض والمضاعفات، لكنه يجب أن يُصاحب دائمًا باتباع أساليب الوقاية والحماية الشخصية.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

وكان الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، قد أعلن مجموعة من الإرشادات الرسمية للتعامل مع أمراض الجهاز التنفسي التي تزداد خلال فصل الشتاء، مؤكدا أن اتباع السلوكيات الوقائية يقلل من انتقال العدوى ويحدّ من مضاعفاتها، خصوصًا لدى الفئات الأكثر هشاشة صحيًا.

وأشار قنديل في مؤتمر صحفي اليوم بمقر العاصمة الجديدة، إلى أن الوزارة تشدد على أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية للفئات المعرضة لمخاطر أعلى، مثل الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة وضعيفي المناعة

وأوضح أن التطعيم يساهم بدرجة كبيرة في الوقاية وتقليل حدة الأعراض عند الإصابة.

ضرورة الاهتمام بتهوية الأماكن المغلقة



كما لفت نائب وزير الصحة إلى ضرورة الاهتمام بتهوية الأماكن المغلقة، والحرص على غسل اليدين بانتظام واتباع قواعد النظافة الشخصية، باعتبارها من أبسط الوسائل وأكثرها فعالية في الحد من انتشار الفيروسات التنفسية.

