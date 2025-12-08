بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟

18 حجم الخط

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة الفنان سعيد مختار في حادث مأساوي، حيث أعلن المؤلف وليد يوسف خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

الفنان سعيد مختار

كانت انطلاقة الفنان الراحل والتي عرفه الجمهور من خلالها في عام 2008 حيث تم اكتشافه وتقديمه للجمهور السيناريست وليد يوسف والمخرج الكبير يوسف شرف الدين.

وكان دوره في الجزء الثاني من مسلسل "الدالي" أمام النجم الكبير نور الشريف بمثابة شهادة ميلاده الفنية، حيث لفت الأنظار بموهبته في تجسيد الأدوار المركبة.

مشاركات سعيد مختار الدرامية

تميز الفنان سعيد مختار بكونه وجه درامي مألوف، حيث شارك في حوالي 14 عملا دراميا، تنوعت بين أدوار الشر، والأدوار الاجتماعية، والشخصيات الصعيدية. من أشهر مسلسلاته الدالي الجزء 2 و3، وزهرة وأزواجها الخمسة، والباطنية، وتلك الليلة حيث جسد فيه دور "عادل" المهندس المدني والصديق المقرب للبطل حسين فهمي.

كما شارك الممثل في أعمال أخرى مثل "مش ألف ليلة وليلة"، "سمارة"، "ابن الأرندلي"، "كلام نسوان"، "الإخوة الأعداء"، وكان آخر أعماله مشاركته في مسلسل "الدولي" عام 2018.

مشاركات مسرحية وسينمائية محدودة

وشارك مختار في العديد من الأعمال المسرحية، وأبرزها مسرحية "عبور وانتصار" عام 2017، التي جسد فيها شخصية القائد العسكري سعد الدين الشاذلي.

وكانت مشاركاته السينمائية محدودة مقارنة بالدراما، حيث ذكر في لقاءات سابقة له مشاركته في تجارب قليلة منها فيلم بعنوان "خلطة عمري".

