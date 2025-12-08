الإثنين 08 ديسمبر 2025
تايلاند تشن ضربات جوية على الحدود مع كمبوديا

أعلن المتحدث باسم الجيش التايلاندي، الميجر جنرال وينتاي سوفاري، اليوم الإثنين أن تايلاند نفذت ضربات جوية على طول حدودها المتنازع عليها مع كمبوديا، بعد أن تبادلت الدولتان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

رغم توقيع اتفاقية سلام في 26 أكتوبر 2025 على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في كوالالمبور، يظل النزاع الحدودي بين  كمبوديا وتايلاند دون حل جذري. 

الصراع الذي امتد لعقود، ويعود جزئيًّا إلى غموض الحدود الموروثة من اتفاقية فرنسا–سيام عام 1907، قد يؤدي مجددًا إلى مواجهات عسكرية في أي وقت؛ بسبب غياب الترسيم الواضح وتصاعد التوترات الداخلية والسياسات الإقليمية الضعيفة، وفق مجلة "The Diplomat".

وعلى الرغم من تهدئة الوضع مؤقتًا بعد المواجهة العسكرية في يوليو/تموز التي أسفرت عن مقتل 42 شخصًا وتشريد أكثر من 300 ألف، فإن الاتفاق الحالي لا يعالج الأسباب الجوهرية للنزاع، ما يثير مخاوف من أن المنطقة مقبلة على دورة صراع جديدة إذا لم تُتخذ خطوات فعّالة ومستدامة.

