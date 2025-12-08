إيطاليا ترسل مولدات كهربائية لأوكرانيا بعد الهجمات الروسية

الإثنين 08 ديسمبر 2025
ذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في بيان أنها أجرت أمس الأحد اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل زياراته المقررة إلى لندن وبروكسل وروما لإجراء محادثات بشأن عملية السلام.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج في وقت سابق إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب "وشيك للغاية" ويعتمد على حل قضيتين رئيسيتين فقط، لكن  الكرملين قال إنه يجب إجراء تغييرات جذرية على بعض المقترحات الأمريكية.

وأكدت ميلوني مجددا على تضامن إيطاليا مع أوكرانيا بعد ما وصفتها بموجة جديدة من الهجمات الروسية "العشوائية" على أهداف مدنية، وأعلنت عن إرسال إمدادات طارئة لدعم البنية التحتية للطاقة والسكان في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن المولدات التي قدمتها شركات إيطالية سيتم شحنها في الأسابيع المقبلة.

وأكدت ميلوني أيضا على دعم المفاوضات الجارية والجهود التي تقودها الولايات المتحدة لضمان "سلام عادل ودائم".

ورحبت باستعداد كييف للمشاركة بحسن نية وفقا للبيان وحثت موسكو على إبداء انفتاح مماثل.

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي بقادة أوروبيين في الأيام المقبلة في إطار المشاورات بشأن إنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات. 
 

