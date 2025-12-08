الإثنين 08 ديسمبر 2025
أخبار مصر

غزيرة ورعدية على هذه المدن، أماكن سقوط الأمطار اليوم

أمطار رعدية، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظات "مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ" قد تكون غزيرة مساء على بعض المناطق.

استمرار انخفاض الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

انخفاض جديد في درجة الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الاثنين


ويكون هناك فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوبا على حلايب وشلاتين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12
 

