كأس العرب، تونس تتقدم على قطر في الشوط الأول بهدف بن رمضان

تقدم منتخب تونس على نظيره منتخب قطر، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

سجل محمد علي بن رمضان لاعب وسط النادي الأهلي الهدف الأول لـ منتخب تونس في شباك منتخب قطر بالدقيقة 16، واحتسب صناعة الهدف لـ سيف الجزيري التي ارتدت تصويبته لـ محمد علي بن رمضان أمام المرمى ليضعها في الشباك.

تشكيل قطر أمام تونس

تشكيل تونس أمام قطر 

ويشارك سيف الجزيري لاعب الزمالك ومحمد علي بن رمضان لاعب الأهلي في التشكيل الأساسي لتونس الذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: أيمن دحمان

في خط الدفاع: علي معلول- حمزة الجلاصي- ياسين مرياح- محمد بن علي.

في خط الوسط: أسامة الحدادي – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان.

في خط الهجوم: حسام تقا – فراس شواط – سيف الجزيري.

قطر ضد تونس

ويملك منتخبا فلسطين وسوريا مصيرهما من أجل التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة، التي تواصل فعالياتها حتى 18 ديسمبر الجاري، حيث يكفيهما التعادل لبلوغ دور الثمانية، دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر بين قطر وتونس.

ويبدو الأمر على النقيض تماما لمنتخبي قطر وتونس، فسوف يتنافسان على حصد النقاط الثلاث، للحفاظ على حظوظهما في الصعود، أملا في انتهاء مباراة فلسطين وسوريا بفوز أحد الفريقين على الآخر.

وفي تلك الحالة، سوف يتساوى الفريق الفائز من مباراة قطر وتونس مع الخاسر من لقاء فلسطين وسوريا في رصيد أربع نقاط، ليحسم فارق الأهداف التي أحرزها كل فريق خلال مشواره بالمجموعة، المنتخب المتأهل لمرحلة خروج المغلوب، وفقا للائحة المسابقة.

أما في حال انتهاء لقاء تونس وقطر بالتعادل، فسوف يودع المنتخبان المسابقة رسميا، دون انتظار نتيجة مباراة فلسطين وسوريا، حيث سيصبح في جعبتهما نقطتين فقط في تلك الحالة.

 

