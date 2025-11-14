الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إبراهيم حسن: إلغاء الوقت الإضافي ببطولة العين حال التعادل واللجوء لضربات الترجيح مباشرة

ابراهيم حسن،فيتو
ابراهيم حسن،فيتو
18 حجم الخط

 يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، نظيره الأوزبكي، ضمن مواجهات الدورة الودية، المقامة في مدينة العين الإماراتية في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه تم الإتفاق علي الغاء الشوطين  الإضافيين واللجوء مباشرة لضربات الترجيح في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل في بطولة العين  الودية.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب أوزبكستان في السادسة مساء اليوم - بتوقيت القاهرة - باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات.

ويتقابل الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع ايران  يوم ١٨ بعد فوز إيران بضربات الترجيح أمس أمام كاب فيردي، بينما يلعب الخاسران يوم ١٧.

غيابات منتخب مصر 

ومن أبرز هؤلاء اللاعبين محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، مهند لاشين، أحمد عيد وعمرو الجزار، للإصابة.

ويستمر غياب محمد عبد المنعم عن منتخب مصر بسبب خضوعه لفترة تأهيل عقب إصابته بالرباط الصليبي.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان اليوم الجمعة، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان في معسكر نوفمبر

ومن المقرر، أن تنقل مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان على الهواء مباشرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت.

منتخب أوزبكستان، فيتو
منتخب أوزبكستان، فيتو

انطلاق معسكر منتخب مصر بالإمارات

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، الإثنين الماضي، معسكرا تدريبيا بمدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية، بمشاركة منتخبات إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.

ويشارك منتخب مصر في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري بمدينة العين.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين).

منتخب مصر منتخب مصر ضد أوزبكستان منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب مصر الاول موعد مباراة مصر وأوزبكستان

