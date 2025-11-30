مصطفى محمد بديلا، تشكيل نانت أمام أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي

18 حجم الخط

الدوري الفرنسي، أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لـ نانت، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أولمبيك ليون، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب جروباما ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت أمام أولمبيك ليون

ويتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام ليون، وجاء تشكيل نانت كالتالي:

في حراسة المرمى: أنتوني لوبيز.

في الدفاع: كيلفن أميان، شيدوزي أوازيم، تيلي تاتي ونيوكلاس كوزا.

في الوسط: هيوك كيو كون، جونيور موانجا ويوهان ليبينان.

في الهجوم: ماتيس أبلين، مايكل لادو ويوسف العربي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: باتريك كارلجرين، مصطفى محمد، فابيان كونتونز، باحمد ضيوف، أوروس راداكوفيتش، هيون سيوك هونج، جيراسي باهريبة، أمادي كامارا وساشا زياني

ترتيب نانت وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي

ويحتل نانت المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة، فيما يحتل أولمبيك ليون المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

نانت يخطف تعادلا أمام لوريان في الدوري الفرنسي

وكتن فريق نانت، قد خطف تعادلا مثيرا أمام ضيفه لوريان، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لا بوجوار، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

كانت أخطر فرص الشوط الأول من نصيب فريق لوريان بعدما اصطدمت تسديدة كريم ديرمان بالعارضة في الدقيقة 20، ليحرم فريق لوريان من هدف التقدم.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز فريق لوريان الهدف الأول من النيران الصديقة، بعدما سجل شيدوزي أوازيم لاعب نانت بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم لوريان بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، شارك مصطفى محمد، نجم منتخب مصر ونانت الفرنسي، في المباراة بالدقيقة 59 بديلا لزميله يوسف العربي أملا في تنشيط الناحية الهجومية لإدراك التعادل.

وفي الوقت بدل الضائع، عاد شيدوزي أوازيم لاعب نانت، ليصلح خطأه بعدما تسبب في هدف عكسي، ليحرز هدف التعادل لفريقه نانت، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 1/1.

وسجل مصطفى محمد هدفين هذا الموسم رفقة نادي نانت، بينما ساهم بشكل مباشر في إحراز 35 هدفًا بجميع المسابقات، مع نانت طوال مسيرته.

