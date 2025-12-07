الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نتائج مباريات الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب 2025

نتائج مباريات الجولة
نتائج مباريات الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب 2025
18 حجم الخط

كأس العرب، أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025 بمشاركة 16 منتخبا والمقامة في قطر.

نتائج مباريات الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب 2025
 

فلسطين ضد تونس  2-2

قطر ضد سوريا 1-1

عمان ضد المغرب 0-0

جزر القمر ضد السعودية 1-3

الكويت ضد الأردن 1-3

البحرين ضد الجزائر  1-5

السودان ضد العراق 0-2

الأمارات ضد مصر 1-1

 

واشتعلت المنافسة في كأس العرب قطر 2025 بعد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث شهدت المباريات تقلبات كثيرة وأعادت ترتيب أوراق المنتخبات في طريق التأهل إلى ربع النهائي.

 

وتقام بطولة كأس العرب 2025، في دولة قطر، حتى 18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبًا.

ومن المقرر أن يتأهل المنتخبين أصحاب المركزين الأول والثاني من الـ4 مجموعات المتنافسة في إلي ربع نهائي بطولة كأس العرب.

ترتيب مجموعات كأس العرب

وجاء ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الثانية كالتالي..


ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب 2025

سوريا 4 نقاط

فلسطين 4 نقاط

قطر 1 نقطة

تونس 1 نقطة

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العرب 2025

السعودية 6 نقاط

المغرب 4 نقاط

عُمان 1 نقطة

جزر القمر 0 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب 2025

الأردن 6 نقاط

مصر 2 نقطتان

الكويت 1 نقطة

الإمارات 1 نقطة

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025

العراق 6 نقاط

الجزائر 4 نقاط

السودان 1 نقطة

البحرين 0 نقاط

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العرب كأس العرب 2025 مجموعات كأس العرب 2025 فلسطين ضد تونس قطر ضد سوريا عمان ضد المغرب جزر القمر ضد السعودية الكويت ضد الأردن البحرين ضد الجزائر السودان ضد العراق الأمارات ضد مصر

مواد متعلقة

اليوم، مواجهة قوية بين قطر وتونس في كأس العرب

موعد مباراة منتخب مصر أمام الأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها كأس العرب ومواجهة الريال وسيلتا فيجو

سجل هدفا رائعا، أرقام حامد حمدان في مباراة فلسطين وتونس بكأس العرب (فيديو)

الأكثر قراءة

الغرامة لا تكفي، عقوبة سرقة الكهرباء حال ترتب عليه انقطاع التيار في التعديل الجديد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الخضار اليوم، ارتفاع تصاعدي للخيار والليمون واستقرار الطماطم والبطاطس

في مثل هذا اليوم، السيسي يكرم المنتخب الأولمبي بعد حصد أمم أفريقيا والتأهل للأولمبياد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025 (آخر تحديث)

نعوم تشومسكي، المفكر الذي واجه إمبراطوريات السياسة ورفض النازية والليبرالية المتوحشة

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية: كثافات مرورية متوسطة

الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025 (آخر تحديث)

قبل انطلاق جولة الإعادة، 8 محظورات للدعاية الانتخابية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads