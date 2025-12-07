18 حجم الخط

كأس العرب، أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025 بمشاركة 16 منتخبا والمقامة في قطر.

نتائج مباريات الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب 2025



فلسطين ضد تونس 2-2

قطر ضد سوريا 1-1

عمان ضد المغرب 0-0

جزر القمر ضد السعودية 1-3

الكويت ضد الأردن 1-3

البحرين ضد الجزائر 1-5

السودان ضد العراق 0-2

الأمارات ضد مصر 1-1

واشتعلت المنافسة في كأس العرب قطر 2025 بعد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث شهدت المباريات تقلبات كثيرة وأعادت ترتيب أوراق المنتخبات في طريق التأهل إلى ربع النهائي.

وتقام بطولة كأس العرب 2025، في دولة قطر، حتى 18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبًا.

ومن المقرر أن يتأهل المنتخبين أصحاب المركزين الأول والثاني من الـ4 مجموعات المتنافسة في إلي ربع نهائي بطولة كأس العرب.

ترتيب مجموعات كأس العرب

وجاء ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الثانية كالتالي..



ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب 2025

سوريا 4 نقاط

فلسطين 4 نقاط

قطر 1 نقطة

تونس 1 نقطة

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العرب 2025

السعودية 6 نقاط

المغرب 4 نقاط

عُمان 1 نقطة

جزر القمر 0 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب 2025

الأردن 6 نقاط

مصر 2 نقطتان

الكويت 1 نقطة

الإمارات 1 نقطة

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025

العراق 6 نقاط

الجزائر 4 نقاط

السودان 1 نقطة

البحرين 0 نقاط

