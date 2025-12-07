الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برايتون يخطف تعادلا مثيرا من وست هام 1-1 في الدوري الإنجليزي

برايتون ووست هام
برايتون ووست هام
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق وست هام مع نظيره برايتون بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة وست هام وبرايتون 

افتتح وست هام التسجيل عن طريق جارود بوين في الدقيقة 73 فيما تعادل برايتون عن طريق جورجينيو روتر في الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

تشكيل وست هام ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: ألفوس أريولا.

في خط الدفاع: مافروبانوس - توديبو - ماكس كيلمان.

في خط الوسط: وان بيساكا - جويدو رودريجيز - لوكاس باكيتا - مالك ضيوف.

في خط الهجوم: سامرفيل - جارود بوين - ماتيوس فيرنانديز.

تشكيل برايتون ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: فيربروجين.

في خط الدفاع: كاديوغلو - لويس دانك - فان هيكي - ماتس ويفر.

في خط الوسط: دييجو جوميز - كارلوس بايبا - جورجينيو روتر.

في خط الهجوم: دي كوريبر - يانكوبا مينتيه - داني ويلبيك

كأس العرب، مصر تتعادل مع الإمارات 1-1 ويتأجل حسم التأهل للجولة الأخيرة (فيديو وصور)

كأس العرب، مروان حمدي يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الإمارات (فيديو وصور)

فيما واصل أرسنال تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم خسارته أمام أستون فيلا 2-1 في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر.

وقبل مانشستر سيتي هدية أرسنال وفاز علي سندرلاند 3-0 ليرفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال.

فيما سقط ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح،  في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد 3-3.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي وست هام ضد برايتون حارس المرمى ألفوس أريولا برايتون ضد وست هام برايتون

مواد متعلقة

محمود بسيوني يدير مباراة أهلي طرابلس و"بنغازي" في كأس السوبر الليبي

كمال درويش يهاجم شيكابالا: معندكش خبرة إدارية عشان تتكلم على مجلس الزمالك

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين فالنسيا وإشبيلية في الشوط الأول

مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

برايتون يخطف تعادلا مثيرا من وست هام 1-1 في الدوري الإنجليزي

مصرع الفنان سعيد مختار على يد زوج طليقته بأكتوبر

التشكيل الرسمي لمباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب، موقف حامد حمدان والدباغ

لدي ذهب وبلغ النصاب ولا أخرج الزكاة هل عليّ ذنب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

خدمات

المزيد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لدي ذهب وبلغ النصاب ولا أخرج الزكاة هل عليّ ذنب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من الذي وصفه الله بـ«شديد القوى» في سورة النجم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads