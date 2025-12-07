برايتون يخطف تعادلا مثيرا من وست هام 1-1 في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق وست هام مع نظيره برايتون بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة وست هام وبرايتون

افتتح وست هام التسجيل عن طريق جارود بوين في الدقيقة 73 فيما تعادل برايتون عن طريق جورجينيو روتر في الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

تشكيل وست هام ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: ألفوس أريولا.

في خط الدفاع: مافروبانوس - توديبو - ماكس كيلمان.

في خط الوسط: وان بيساكا - جويدو رودريجيز - لوكاس باكيتا - مالك ضيوف.

في خط الهجوم: سامرفيل - جارود بوين - ماتيوس فيرنانديز.

تشكيل برايتون ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: فيربروجين.

في خط الدفاع: كاديوغلو - لويس دانك - فان هيكي - ماتس ويفر.

في خط الوسط: دييجو جوميز - كارلوس بايبا - جورجينيو روتر.

في خط الهجوم: دي كوريبر - يانكوبا مينتيه - داني ويلبيك

فيما واصل أرسنال تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم خسارته أمام أستون فيلا 2-1 في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر.

وقبل مانشستر سيتي هدية أرسنال وفاز علي سندرلاند 3-0 ليرفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال.

فيما سقط ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد 3-3.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.