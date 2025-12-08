الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الأردن في كأس العرب

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو
18 حجم الخط

يختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب، اليوم الإثنين، استعداداته لمباراته المصيرية أمام نظيره منتخب الأردن، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانا قويا اليوم على ملعب التدريب المخصص له في العاصمة القطرية الدوحة، تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان، بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين ضمن بعثة الفريق في بطولة كأس العرب.

ومن المقرر، أن يسبق المران محاضرة فينة يلقيها المدير الفني على اللاعبين، يشرح خلالها الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباراة الماضية أمام الإمارات، كما يقوم المدير الفني باستعراض نقاط القوة والضعف في المنتخب الأردني، ومفاتيح اللعب في صفوف النشامى وكيفية تعطيلها في لقاء الغد  

منتخب مصر يتعادل مع الإمارات

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام نظيره الإماراتي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العرب 

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

موعد مباراة مصر والأردن 

تقام منتخب مصر أمام نظيره الأردني غدا الثلاثاء على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والأردن

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الأردن على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب، فيتو
ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب، فيتو

ترتيب المجموعة الثالثة بعد إنتهاء الجولة الثانية

بعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، يحتل منتخب الأردن الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من الفوز على الإمارات والكويت، فيما يحل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادل مع الكويت والإمارات، وفي المركز الثالث منتخب الإمارات بنقطة واحدة من التعادل مع مصر والخسارة أمام الأردن، فيما يتذيل منتخب الكويت المجموعة الثالثة بنقطة واحدة من التعادل مع مصر والخسارة أمام الأردن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر كأس العرب منتخب الأردن حلمي طولان موعد مباراة مصر والأردن منتخب الإمارات الكويت

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون والثوم

عدد حلقات مسلسل "مش مهم الاسم"

نجم برشلونة يفجر مفاجأة بشأن رحيله إلى الدوري السعودي

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض اليوسفي والكانتلوب والبرتقال في سوق العبور

7 طرق للتعامل عند احتجازك داخل المصعد في حالة انقطاع الكهرباء

منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الأردن في كأس العرب

سوريا تحتفل بالذكرى الأولى لسقوط بشار الأسد

خدمات

المزيد

7 طرق للتعامل عند احتجازك داخل المصعد في حالة انقطاع الكهرباء

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري والبربون في سوق العبور

شروط الاشتراك في المسابقة الوطنية لتصميم الهوية البصرية للرياضة الجامعية

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads