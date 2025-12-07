اليوم، مواجهة قوية بين قطر وتونس في كأس العرب

18 حجم الخط

يلتقي المنتخب القطري مع نظيره التونسي في مواجهة من العيار الثقيل، اليوم الأحد، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب.

قطر ضد تونس

ويملك منتخبا فلسطين وسوريا مصيرهما من أجل التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة، التي تواصل فعالياتها حتى 18 ديسمبر الجاري، حيث يكفيهما التعادل لبلوغ دور الثمانية، دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر بين قطر وتونس.

ويبدو الأمر على النقيض تماما لمنتخبي قطر وتونس، فسوف يتنافسان على حصد النقاط الثلاث، للحفاظ على حظوظهما في الصعود، أملا في انتهاء مباراة فلسطين وسوريا بفوز أحد الفريقين على الآخر.

وفي تلك الحالة، سوف يتساوى الفريق الفائز من مباراة قطر وتونس مع الخاسر من لقاء فلسطين وسوريا في رصيد أربع نقاط، ليحسم فارق الأهداف التي أحرزها كل فريق خلال مشواره بالمجموعة، المنتخب المتأهل لمرحلة خروج المغلوب، وفقا للائحة المسابقة.

أما في حال انتهاء لقاء تونس وقطر بالتعادل، فسوف يودع المنتخبان المسابقة رسميا، دون انتظار نتيجة مباراة فلسطين وسوريا، حيث سيصبح في جعبتهما نقطتين فقط في تلك الحالة.

وظهر المنتخبان الفلسطيني والسوري بمستوى رائع للغاية، وهو ما أثار إعجاب جميع متابعي المسابقة، واستحقا التواجد في مركزي الصدارة والوصافة، على عكس منتخبي قطر وتونس، اللذين لم يقدما العرض المنتظر منهما حتى الآن.

وكانت الجولة الافتتاحية شهدت مفاجأتين مدويتين، حيث تغلب منتخب سوريا 1 / صفر على نظيره التونسي، في حين فاز المنتخب الفلسطيني بالنتيجة ذاتها على منتخب قطر.

واستمرت المفاجآت في الجولة الثانية، حيث قلب منتخب فلسطين تأخره صفر / 2 أمام منتخب تونس، إلى تعادل في الدقائق الأخيرة 2 / 2، وهو ما قام به المنتخب السوري، الذي اقتنص تعادلا بطعم الفوز أيضا 1 / 1 مع منتخب قطر.

ترتيب المجموعة الأولى لكأس العرب

ويتربع منتخب فلسطين على قمة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب سوريا، المتساوي معه في ذات الرصيد، فيما يتواجد منتخبا تونس وقطر في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.