رياضة

نجما الأهلي والزمالك أساسيان، التشكيل الرسمي لمباراة قطر وتونس في كأس العرب

تونس
تونس
أعلن جولين لوبيتيجي االمدير الفني لمنتخب قطر وسامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس، تشكيل المنتخبين للمباراة المرتقبة التي تجمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

تشكيل قطر أمام تونس

الصورة

تشكيل تونس أمام قطر 

ويشارك  سيف الجزيري لاعب الزمالك ومحمد علي بن رمضان لاعب الأهلي في التشكيل الأساسي لتونس الذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: أيمن دحمان

في خط الدفاع: علي معلول- حمزة الجلاصي- ياسين مرياح- محمد بن علي.

في خط الوسط: أسامة الحدادي – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان.

في خط الهجوم: حسام تقا – فراس شواط – سيف الجزيري.

الصورة

قطر ضد تونس

ويملك منتخبا فلسطين وسوريا مصيريهما من أجل التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة، التي تواصل فعالياتها حتى 18 ديسمبر الجاري، حيث يكفيهما التعادل لبلوغ دور الثمانية، دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر بين قطر وتونس.

ويبدو الأمر على النقيض تماما لمنتخبي قطر وتونس، فسوف يتنافسان على حصد النقاط الثلاث، للحفاظ على حظوظهما في الصعود، أملا في انتهاء مباراة فلسطين وسوريا بفوز أحد الفريقين على الآخر.

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

شوط أول سلبي بين روما وكالياري في الدوري الإيطالي

وفي تلك الحالة، سوف يتساوى الفريق الفائز من مباراة قطر وتونس مع الخاسر من لقاء فلسطين وسوريا في رصيد أربع نقاط، ليحسم فارق الأهداف التي أحرزها كل فريق خلال مشواره بالمجموعة، المنتخب المتأهل لمرحلة خروج المغلوب، وفقا للائحة المسابقة.

أما في حال انتهاء لقاء تونس وقطر بالتعادل، فسوف يودع المنتخبان المسابقة رسميا، دون انتظار نتيجة مباراة فلسطين وسوريا، حيث سيصبح في جعبتهما نقطتين فقط في تلك الحالة.

ترتيب المجموعة الأولى لكأس العرب

ويتربع منتخب فلسطين على قمة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب سوريا، المتساوي معه في ذات الرصيد، فيما يتواجد منتخبا تونس وقطر في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.

