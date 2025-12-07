محمود بسيوني يدير مباراة أهلي طرابلس و"بنغازي" في كأس السوبر الليبي

18 حجم الخط

يدير مباراة أهلي طرابلس وأهلي بنغازي في كأس السوبر المصري، طاقم تحكيم مصري يقوده محمود بسيوني.

وتشهد المباراة طابعا مصريا خاصا، إذ يتولى حسام البدري تدريب أهلي طرابلس، بينما يتولى طارق مصطفى، تدريب فريق أهلي بنغازي.

مباراة أهلي طرابلس وأهلي بنغازي

ويأتي طاقم تحكيم مباراة أهلي طرابلس وأهلي بنغازي كالتالي:

وكان فريق أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري، قد حقق لقب كأس ليبيا على حساب أهلي بنغازي بقيادة طارق مصطفى، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي اقيم على أرضية ملعب استاد القاهرة.

الأهلى الليبي بطل الكأس

وأدار المباراة محمود ناجي، وعاونه كل من يوسف البساطي وسمير جمال، ومحمد التابعي الغازي "حكم رابع"، ووائل فرحان "حكم تقنية الفيديو"، وخالد الغندور "حكم تقنية الفيديو المساعد".

تأجيل نهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس و"بنغازي" لعدم وجود معدات الـVAR

وكانت مباراة نادي أهلي طرابلس مع نظيره أهلي بنغازي في نهائي كأس ليبيا، تقرر تأجيلها يوما.

وجاء التأجيل بسبب عدم توافر بعض تقنيات البث والـVAR لنقل اللقاء، ما حال دون إقامة المباراة بشكل طبيعي، على الرغم من تواجد الفريقين وإجراء الإحماء لأكثر من مرة وتم تأجيل انطلاق المباراة لأكثر من 3 ساعات، إلا أن الفريقين رفضا خوض المباراة دون تقنية الفيديو ليتم تأجيلها.

وكان من المقرر انطلاق اللقاء بين أهلي طرابلس وأهلي بني غازي في الخامسة مساءً يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يتم تأجيله أولًا حتى السادسة، ثم مرة أخرى إلى السابعة والنصف، بسبب نواقص فنية تتعلق بتجهيزات النقل التلفزيوني وتقنية الفيديو VAR داخل الملعب.

وأقيمت المباراة بعد ذلك يوم الخميس الماضي وحسمها الأهلي الليبي.

