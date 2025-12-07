بوروسيا دورتموند يتخطى هوفنهايم بثنائية نظيفة في الدوري الألماني

18 حجم الخط

الدوري الألماني، حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني الفوز أمام ضيفه هوفنهايم بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سيجنال إدونا بارك، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”

سجل هدفي بوروسيا دورتموند في مرمى هوفنهايم كل من يوليان براندت في الدقيقة 43، ونيكو شلوتيربيك 60'

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام هوفنهايم

دخل فريق بوروسيا دورتموند مباراته أمام هوفنهايم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جريجور كوبل

الدفاع: أرون أنسيلمينو - فالديمار أنتون - نيكو شلوتيربيك

الوسط: يان كوتو - مارسيل سابيتزر - فيليكس نميشا - كريم أديمي -

الهجوم: يوليان براندت - سيهرو جيراسي - دانيال سفينسون

باير ليفركوزين يكسر سلسلة اللاهزيمة لدورتموند على أرضه

وانتهت سلسلة عدم الهزيمة لفريق دورتموند على أرضه بخسارة محبطة 1-0 أمام باير ليفركوزن في دور الـ16 من كأس ألمانيا، رغم تسجيل الفريق 20 محاولة على المرمى، وكانت أول هزيمة لهم على أرضهم منذ مارس الماضي.

أما في الدوري الألماني، فقد حقق الفريق مؤخرًا فوزًا مهمًا 2-1 على ليفركوزن، حيث يتصدر سيرهو جيراسي قائمة هدافي الفريق بخمسة أهداف، إلا أنه سجل هدفًا واحدًا فقط في آخر 11 مباراة.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة يحتل دورتموند المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بينما يأتي هوفنهايم في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن هوفنهايم هو الفريق الوحيد بجانب بايرن ميونيخ الذي لم يتعرض لأي هزيمة خارج ملعبه هذا الموسم.

أخبار فريق بوروسيا دورتموند

وكان المدافع نيكلاس زوله قد عاد إلى التدريبات بعد مشكلة في إصبع القدم أبعدته منذ أواخر أكتوبر، مما يوفر دعمًا دفاعيًا حيويًا للفريق.

وشارك الدولي الألماني في تدريبات الفريق الجمعة الماضي، وأوضح المدرب نيكو كوفاتش أنه سيتم إدخاله تدريجيًا بعد فترة غياب طويلة.

